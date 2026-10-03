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The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка

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The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 1
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 2
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 3
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 4
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 5
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 6
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 7
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 8
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 9
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 10
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
LONDON CALLING
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 1
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 2
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 3
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 4
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 5
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 6
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 7
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 8
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 9
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 10
  • The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CLASH, THE
filter_none Товар входит в коллекцию CLASH, THE

Коллекция CLASH, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751127012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
LONDON CALLING
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
London Calling, Brand New Cadillac, Jimmy Jazz, Hateful, Rudie Can't Fail, Spanish Bombs, The Right Profile, Lost In The Supermarket, Clampdown, The Guns Of Brixton, Wrong 'Em Boyo, Death Or Glory, Koka Kola, The Card Cheat, Lover's Rock, Four Horsemen, I'm Not Down, Revolution Rock, Train In Vain
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка

Track List

A1London Calling3:17
A2Brand New Cadillac2:05
A3Jimmy Jazz3:51
A4Hateful2:42
A5Rudie Can't Fail3:25
B1Spanish Bombs3:17
B2The Right Profile3:50
B3Lost In The Supermarket3:43
B4Clampdown3:45
B5The Guns Of Brixton3:08
C1Wrong 'Em Boyo3:08
C2Death Or Glory3:52
C3Koka Kola1:44
C4The Card Cheat3:44
D1Lover's Rock3:59
D2Four Horsemen2:55
D3I'm Not Down3:03
D4Revolution Rock5:29
D5Train In Vain3:02



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751127012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
LONDON CALLING
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
London Calling, Brand New Cadillac, Jimmy Jazz, Hateful, Rudie Can't Fail, Spanish Bombs, The Right Profile, Lost In The Supermarket, Clampdown, The Guns Of Brixton, Wrong 'Em Boyo, Death Or Glory, Koka Kola, The Card Cheat, Lover's Rock, Four Horsemen, I'm Not Down, Revolution Rock, Train In Vain
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1London Calling3:17
A2Brand New Cadillac2:05
A3Jimmy Jazz3:51
A4Hateful2:42
A5Rudie Can't Fail3:25
B1Spanish Bombs3:17
B2The Right Profile3:50
B3Lost In The Supermarket3:43
B4Clampdown3:45
B5The Guns Of Brixton3:08
C1Wrong 'Em Boyo3:08
C2Death Or Glory3:52
C3Koka Kola1:44
C4The Card Cheat3:44
D1Lover's Rock3:59
D2Four Horsemen2:55
D3I'm Not Down3:03
D4Revolution Rock5:29
D5Train In Vain3:02


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Clash - London Calling (0888751127012) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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