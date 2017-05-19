Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
FEAR OF THE DARK
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 142605
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
FEAR OF THE DARK
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Be Quick Or Be Dead
|A2
|From Here To Eternity
|A3
|Afraid To Shoot Strangers
|B1
|Fear Is The Key
|B2
|Childhood's End
|B3
|Wasting Love
|C1
|The Fugitive
|C2
|Chains Of Misery
|C3
|The Apparition
|D1
|Judas Be My Guide
|D2
|Weekend Warrior
|D3
|Fear Of The Dark
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
FEAR OF THE DARK
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Be Quick Or Be Dead
|A2
|From Here To Eternity
|A3
|Afraid To Shoot Strangers
|B1
|Fear Is The Key
|B2
|Childhood's End
|B3
|Wasting Love
|C1
|The Fugitive
|C2
|Chains Of Misery
|C3
|The Apparition
|D1
|Judas Be My Guide
|D2
|Weekend Warrior
|D3
|Fear Of The Dark
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Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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