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Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка

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Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 1
Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 2
Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 3
Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 4
Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Здуард Хиль
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 1
  • Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 2
  • Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 3
  • Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 4
  • Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750417
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Загружаем...
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Загружаем...
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Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657851921556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Здуард Хиль
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка

"Эдуард Анатольевич Хиль — народный артист РСФСР, выпускник Ленинградской консерватории, чей тёплый, узнаваемый баритон стал одним из символов советской эстрады. Его карьера стремительно взлетела в 1960-е годы: в 1962 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1965 завоевал 2-е место на Международном фестивале в Сопоте. Без его участия не обходились ни «Голубые огоньки», ни фестивали «Песня года».>

Одна из композиций сборника — легендарный вокализ «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», записанный Эдуардом Хилем в 1976 году на музыку Аркадия Островского. Изначально у песни был текст, но по цензурным соображениям его убрали, и певец исполнил её с набором слогов «ла-ла-ла» и «тро-ло-ло». В 2009 году видео этой записи попало на площадки и мгновенно стало вирусным, набрало десятки миллионов просмотров, а сам Хиль получил всемирную известность под именем «Mr. Trololo». Ролик стал интернет-мемом, а образ певца даже появился в мультсериале «Гриффины».

Сборник «Лучшее» выпускается в виниловой серии «Легенда», объединяющей ключевых исполнителей золотого фонда советской и российской эстрады. В альбом вошли самые известные песни Эдуарда Хиля — от лирических баллад до жизнерадостных детских песен, в которых слушатели всегда чувствовали улыбку поющего.

Треклист

  1. Зима
  2. Авиамарш
  3. Калинка
  4. Ах, море, море
  5. Чему учат в школе
  6. Дважды два — четыре
  7. Подари мне лето
  8. Ходит песенка по кругу
  9. Как хорошо быть генералом
  10. Голубые города
  11. Как провожают пароходы
  12. Песня о друге
  13. Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ)
  14. Человек из дома вышел
  15. Будет жить любовь на свете
  16. Что такое счастье
  17. Шутка
  18. Это издание

Отзывы о товаре Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657851921556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Здуард Хиль
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Зима, Авиамарш, Калинка, Ах, море, море, Чему учат в школе, Дважды два — четыре, Подари мне лето, Ходит песенка по кругу, Как хорошо быть генералом, Голубые города, Как провожают пароходы, Песня о друге, Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ), Человек из дома вышел, Будет жить любовь на свете, Что такое счастье, Шутка, Это издание
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"Эдуард Анатольевич Хиль — народный артист РСФСР, выпускник Ленинградской консерватории, чей тёплый, узнаваемый баритон стал одним из символов советской эстрады. Его карьера стремительно взлетела в 1960-е годы: в 1962 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1965 завоевал 2-е место на Международном фестивале в Сопоте. Без его участия не обходились ни «Голубые огоньки», ни фестивали «Песня года».>

Одна из композиций сборника — легендарный вокализ «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», записанный Эдуардом Хилем в 1976 году на музыку Аркадия Островского. Изначально у песни был текст, но по цензурным соображениям его убрали, и певец исполнил её с набором слогов «ла-ла-ла» и «тро-ло-ло». В 2009 году видео этой записи попало на площадки и мгновенно стало вирусным, набрало десятки миллионов просмотров, а сам Хиль получил всемирную известность под именем «Mr. Trololo». Ролик стал интернет-мемом, а образ певца даже появился в мультсериале «Гриффины».

Сборник «Лучшее» выпускается в виниловой серии «Легенда», объединяющей ключевых исполнителей золотого фонда советской и российской эстрады. В альбом вошли самые известные песни Эдуарда Хиля — от лирических баллад до жизнерадостных детских песен, в которых слушатели всегда чувствовали улыбку поющего.

Треклист

  1. Зима
  2. Авиамарш
  3. Калинка
  4. Ах, море, море
  5. Чему учат в школе
  6. Дважды два — четыре
  7. Подари мне лето
  8. Ходит песенка по кругу
  9. Как хорошо быть генералом
  10. Голубые города
  11. Как провожают пароходы
  12. Песня о друге
  13. Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой (Вокализ)
  14. Человек из дома вышел
  15. Будет жить любовь на свете
  16. Что такое счастье
  17. Шутка
  18. Это издание
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Здуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка – стоимость товара 4140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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