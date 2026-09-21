Top.Mail.Ru
Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 1
Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 2
Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 3
Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 4
Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Манго-Манго
Альбом (сингл)
Источник наслаждения
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 1
  • Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 2
  • Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 3
  • Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 4
  • Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698510
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Манго-Манго
Альбом (сингл)
Источник наслаждения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Чкалов, Луноход, Мамаду, Бензобак, Голубь, Рыба - Колбаса, Свет, Космонавты, Пули, Лунное Сафари, Аквалангисты, Источник
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Чкалов, Луноход, Мамаду, Бензобак, Голубь, Рыба - Колбаса, Свет, Космонавты, Пули, Лунное Сафари, Аквалангисты, Источник

Отзывы о товаре Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Манго-Манго
Альбом (сингл)
Источник наслаждения
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Чкалов, Луноход, Мамаду, Бензобак, Голубь, Рыба - Колбаса, Свет, Космонавты, Пули, Лунное Сафари, Аквалангисты, Источник
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Чкалов, Луноход, Мамаду, Бензобак, Голубь, Рыба - Колбаса, Свет, Космонавты, Пули, Лунное Сафари, Аквалангисты, Источник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Манго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...