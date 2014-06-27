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Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка

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Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 1
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 2
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 3
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 4
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 5
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 6
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 7
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 8
Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
BARRETT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 1
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 2
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 3
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 4
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 5
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 6
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 7
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 8
  • Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BARRETT, SYD
filter_none Товар входит в коллекцию BARRETT, SYD

Коллекция BARRETT, SYD


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
BARRETT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка

Track List

A1Baby Lemonade
A2Love Song
A3Dominoes
A4It Is Obvious
A5Rats
A6Maisie
B1Gigolo Aunt
B2aWaving My Arms In The Air
B2bI Never Lied To You
B3Wined And Dined
B4Wolfpack
B5Effervescing Elephant



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
BARRETT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Baby Lemonade
A2Love Song
A3Dominoes
A4It Is Obvious
A5Rats
A6Maisie
B1Gigolo Aunt
B2aWaving My Arms In The Air
B2bI Never Lied To You
B3Wined And Dined
B4Wolfpack
B5Effervescing Elephant


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Syd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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