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Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 4
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 5
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 6
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
4 990 руб.  7 105 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
4 990 руб. -30%
7 105 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048445]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка

Track List

A1Queen – A Kind Of Magic4:24
A2Queen, David Bowie – Under Pressure3:56
A3Queen – Radio Ga Ga5:48
A4Queen – I Want It All4:01
A5Queen – I Want To Break Free4:18
B1Queen – Innuendo6:31
B2Queen – It's A Hard Life4:09
B3Queen – Breakthru4:08
B4Queen – Who Wants To Live Forever4:56
C1Queen – Headlong4:33
C2Queen – The Miracle5:01
C3Queen – I'm Going Slightly Mad4:07
C4Queen – The Invisible Man3:55
D1Queen – Hammer To Fall3:40
D2Queen – Friends Will Be Friends4:07
D3Queen – The Show Must Go On4:35
D4Queen – One Vision4:02



Теги товара: Queen, Progressive Rock

Отзывы о товаре Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Elena P.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок сыну. Сын доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинки классные, качественные, ровные, без царапин и трещин. Звучание отличное! Довольна покупкой)
11.07.2021
Рустам

Достоинства:
Первая часть хитов группы является одной из самых продаваемых пластинок. Вторая часть содержит более свежие работы и обе эти части покрывают самые главные работы Queen.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Прекрасный звук, отличная выборка треков, в качестве подарка просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2020
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Кто-то собирает альбомы, а кто-то довольствуется сборников хитов. Но все равно потом приходит к альбомам))
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2020
Dimitry

Достоинства:
Коллекционное издание. Музыка. Качество.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная пластинка, точнее две пластинки. Синие полупрозрачные. Качество отличное! Покупкой очень доволен. Жаль нет 1-го и 3-го выпуска.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048445]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Queen – A Kind Of Magic4:24
A2Queen, David Bowie – Under Pressure3:56
A3Queen – Radio Ga Ga5:48
A4Queen – I Want It All4:01
A5Queen – I Want To Break Free4:18
B1Queen – Innuendo6:31
B2Queen – It's A Hard Life4:09
B3Queen – Breakthru4:08
B4Queen – Who Wants To Live Forever4:56
C1Queen – Headlong4:33
C2Queen – The Miracle5:01
C3Queen – I'm Going Slightly Mad4:07
C4Queen – The Invisible Man3:55
D1Queen – Hammer To Fall3:40
D2Queen – Friends Will Be Friends4:07
D3Queen – The Show Must Go On4:35
D4Queen – One Vision4:02


Теги товара: Queen, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Elena P.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок сыну. Сын доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинки классные, качественные, ровные, без царапин и трещин. Звучание отличное! Довольна покупкой)
11.07.2021
Рустам

Достоинства:
Первая часть хитов группы является одной из самых продаваемых пластинок. Вторая часть содержит более свежие работы и обе эти части покрывают самые главные работы Queen.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Прекрасный звук, отличная выборка треков, в качестве подарка просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2020
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Кто-то собирает альбомы, а кто-то довольствуется сборников хитов. Но все равно потом приходит к альбомам))
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2020
Dimitry

Достоинства:
Коллекционное издание. Музыка. Качество.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная пластинка, точнее две пластинки. Синие полупрозрачные. Качество отличное! Покупкой очень доволен. Жаль нет 1-го и 3-го выпуска.


Queen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка – стоимость товара 4990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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