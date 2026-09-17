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Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка

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Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EVORA, CESARIA
filter_none Товар входит в коллекцию EVORA, CESARIA

Коллекция EVORA, CESARIA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка

Track List

A1Sodade4:51
A2Bia4:11
A3Cumpade Ciznone3:14
A4Direito Di Nasce4:40
B1Luz Dum Estrela4:24
B2Angola4:28
B3Miss Perfumado4:29
C1Vida Tem Um So Vida5:36
C2Morabeza4:21
C3Recordai4:27
D1Lua Nha Testemunha6:19
D2Barbincor3:59
D3Tortura3:57

Отзывы о товаре Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Sodade4:51
A2Bia4:11
A3Cumpade Ciznone3:14
A4Direito Di Nasce4:40
B1Luz Dum Estrela4:24
B2Angola4:28
B3Miss Perfumado4:29
C1Vida Tem Um So Vida5:36
C2Morabeza4:21
C3Recordai4:27
D1Lua Nha Testemunha6:19
D2Barbincor3:59
D3Tortura3:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка - стоимость товара 4750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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