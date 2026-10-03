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Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cesaria Evora, Mar Azul
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EVORA, CESARIA
filter_none Товар входит в коллекцию EVORA, CESARIA

Коллекция EVORA, CESARIA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка

Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cesaria Evora, Mar Azul (0190758538617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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