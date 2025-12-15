Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка
Акустический альбом» — третий студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан в 1998 году на студии «Мелодия», выпущен в марте 1999 года. По словам создателей, этот альбом является экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей разноплановости. В песнях звучит обилие акустики, что делает альбом непохожим на другие работы группы. Большинство песен носят любовный, трагический и юмористический характер, однако, несмотря на трагизм, присущий большинству композиций, их содержание всё же стоит воспринимать как шуточное. Рабочее название альбома — «Любовь негодяя». В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к составу группы. «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Король и Шут, Акустический альбом, Русский рок, Панк-рок
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Теги товара: Король и Шут, Акустический альбом, Русский рок, Панк-рок
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо,доставлено вовремя.На подарок ,не слушали.Качество записи не можем оценить.
Достоинства:
Комментарий:
К продавцу претензий ноль. Качество полиграфии и комплект хорошие. Качество записи хромает местами, поэтому четвёрка.
Достоинства:
Комментарий:
Все красиво, но на одном треке на Б стороне в одном канале шум появляется
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил, качество звука и оформление супер + цвет винила! Доставили раньше срока, покупкой довольна, продавца рекомендую
Отзывы о товаре Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо,доставлено вовремя.На подарок ,не слушали.Качество записи не можем оценить.
Достоинства:
Комментарий:
К продавцу претензий ноль. Качество полиграфии и комплект хорошие. Качество записи хромает местами, поэтому четвёрка.
Достоинства:
Комментарий:
Все красиво, но на одном треке на Б стороне в одном канале шум появляется
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил, качество звука и оформление супер + цвет винила! Доставили раньше срока, покупкой довольна, продавца рекомендую