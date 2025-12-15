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Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 4
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 5
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 6
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 7
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Акустический альбом
Жанр
Русский рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 4
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 5
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 6
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 7
  • Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696110
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Акустический альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кукла колдуна, Наблюдатель, Бедняжка, Прыгну со скалы, Девушка и граф Песня мушкетёров, Тяни!, Утренний рассвет, Сосиска, Карапуз, Спятил отец, Ведьма и осёл, Екатерина, Арбузная корка, Мотоцикл, Голые коки, Забытые ботинки
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка

Акустический альбом» — третий студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан в 1998 году на студии «Мелодия», выпущен в марте 1999 года. По словам создателей, этот альбом является экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей разноплановости. В песнях звучит обилие акустики, что делает альбом непохожим на другие работы группы. Большинство песен носят любовный, трагический и юмористический характер, однако, несмотря на трагизм, присущий большинству композиций, их содержание всё же стоит воспринимать как шуточное. Рабочее название альбома — «Любовь негодяя». В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к составу группы. «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках.

Отзывы о товаре Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо,доставлено вовремя.На подарок ,не слушали.Качество записи не можем оценить.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Свиридов Виталий

Достоинства:


Комментарий:
К продавцу претензий ноль. Качество полиграфии и комплект хорошие. Качество записи хромает местами, поэтому четвёрка.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Uladzimir B.

Достоинства:


Комментарий:
Все красиво, но на одном треке на Б стороне в одном канале шум появляется
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил, качество звука и оформление супер + цвет винила! Доставили раньше срока, покупкой довольна, продавца рекомендую



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Акустический альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кукла колдуна, Наблюдатель, Бедняжка, Прыгну со скалы, Девушка и граф Песня мушкетёров, Тяни!, Утренний рассвет, Сосиска, Карапуз, Спятил отец, Ведьма и осёл, Екатерина, Арбузная корка, Мотоцикл, Голые коки, Забытые ботинки
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Россия
Описание
Акустический альбом» — третий студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Был записан в 1998 году на студии «Мелодия», выпущен в марте 1999 года. По словам создателей, этот альбом является экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей разноплановости. В песнях звучит обилие акустики, что делает альбом непохожим на другие работы группы. Большинство песен носят любовный, трагический и юмористический характер, однако, несмотря на трагизм, присущий большинству композиций, их содержание всё же стоит воспринимать как шуточное. Рабочее название альбома — «Любовь негодяя». В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к составу группы. «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо,доставлено вовремя.На подарок ,не слушали.Качество записи не можем оценить.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Свиридов Виталий

Достоинства:


Комментарий:
К продавцу претензий ноль. Качество полиграфии и комплект хорошие. Качество записи хромает местами, поэтому четвёрка.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Uladzimir B.

Достоинства:


Комментарий:
Все красиво, но на одном треке на Б стороне в одном канале шум появляется
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил, качество звука и оформление супер + цвет винила! Доставили раньше срока, покупкой довольна, продавца рекомендую


Купить Король И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758) виниловая пластинка - по цене 4670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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