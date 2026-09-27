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4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка

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4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 1
4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 2
4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 3
4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 1
  • 4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 2
  • 4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 3
  • 4050538689426, Виниловая пластинка Garbage, Beautiful Garbage - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка

Beautiful Garbage - третий студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2001 году. Альбом возглавил хит-парад Billboard 200, а также занял первую строчку хит-парада Австралии, попав также в Топ-10 альбомов года по версии журнала Rolling Stone. Юбилейное к 20-летию выхода альбома ремастированное переиздание на двойном тяжёлом чёрном виниле в разворотном конверте. Garbage - американская рок-группа, сформированная в 1994 году в городе Мэдисон (штат Висконсин). В состав группы вошли шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры: Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычным аранжировкам. Пластинки Garbage разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Коллектив имеет несколько международных наград, а также несколько раз номинировался на премию Грэмми.

Отзывы о товаре 4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Beautiful Garbage - третий студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2001 году. Альбом возглавил хит-парад Billboard 200, а также занял первую строчку хит-парада Австралии, попав также в Топ-10 альбомов года по версии журнала Rolling Stone. Юбилейное к 20-летию выхода альбома ремастированное переиздание на двойном тяжёлом чёрном виниле в разворотном конверте. Garbage - американская рок-группа, сформированная в 1994 году в городе Мэдисон (штат Висконсин). В состав группы вошли шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры: Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычным аранжировкам. Пластинки Garbage разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Коллектив имеет несколько международных наград, а также несколько раз номинировался на премию Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка - стоимость товара 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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