Queen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 402877
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
Коллекция Queen
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 780 руб. 6 900 руб.1195 руб. в СплитQueen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка
Track List
Queen
|Keep Yourself Alive
|Doing All Right
|Great King Rat
|My Fairy King
|Liar
|The Night Comes Down
|Modern Times Rock'n'Roll
|Son And Daughter
|Jesus
|Seven Seas Of Rhye...
Queen II
|Procession
|Father To Son
|White Queen (As It Began)
|Some Day One Day
|The Loser In The End
|Ogre Battle
|The Fairy Feller's Master Stroke
|Nevermore
|The March Of The Black Queen
|Funny How Love Is
|Seven Seas Of Rhye
Sheer Heart Attack
|Brighton Rock
|Killer Queen
|Tenement Funster
|Flick Of The Wrist
|Lily Of The Valley
|Now I'm Here
|In The Lap Of The Gods
|Stone Cold Crazy
|Dear Friends
|Misfire
|Bring Back That Leroy Brown
|She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos)
|In The Lap Of The Gods...Revisited
A Night At The Opera
|Death On Two Legs (Dedicated To...
|Lazing On A Sunday Afternoon
|I'm In Love With My Car
|You're My Best Friend
|'39
|Sweet Lady
|Seaside Rendezvous
|The Prophet's Song
|Love Of My Life
|Good Company
|Bohemian Rhapsody
|God Save The Queen
A Day At The Races
|Tie Your Mother Down
|You Take My Breath Away
|Long Away
|The Millionaire Waltz
|You And I
|Somebody To Love
|White Man
|Good Old-Fashioned Lover Boy
|Drowse
|Teo Torriatte (Let Us Cling Together)
News Of The World
|We Will Rock You
|We Are The Champions
|Sheer Heart Attack
|All Dead, All Dead
|Spread Your Wings
|Fight From The Inside
|Get Down Make Love
|Sleeping On The Sidewalk
|Who Needs You
|It's Late
|My Melancholy Blues
Jazz
|Mustapha
|Fat Bottomed Girls
|Jealousy
|Bicycle Race
|If You Can't Beat Them
|Let Me Entertain You
|Dead On Time
|In Only Seven Days
|Dreamers Ball
|Fun It
|Leaving Home Ain't Easy
|Don't Stop Me Now
|More Of That Jazz
The Game
|Play The Game
|Dragon Attack
|Another One Bites The Dust
|Need Your Loving Tonight
|Crazy Little Thing Called Love
|Rock It (Prime Jive)
|Don't Try Suicide
|Sail Away Sweet Sister
|Coming Soon
|Save Me
Flash Gordon
|Flash's Theme
|In The Space Capsule (The Love Theme)
|Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless)
|The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale)
|Football Fight
|In The Death Cell (Love Theme Reprise)
|Execution Of Flash
|The Kiss (Aura Resurrects Flash)
|Arboria (Planet Of The Tree Men)
|Escape From The Swamp
|Flash To The Rescue
|Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men)
|Battle Theme
|The Wedding March
|Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching)
|Crash Dive On Mingo City
|Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)
|The Hero
Hot Space
|Staying Power
|Dancer
|Back Chat
|Body Language
|Action This Day
|Put Out The Fire
|Life Is Real (Song For Lennon)
|Calling All Girls
|Las Palabras De Amor (The Words Of Love)
|Cool Cat
|Under Pressure
The Works
|Radio Ga Ga
|Tear It Up
|It's A Hard Life
|Man On The Prowl
|Machines (Or 'Back To Humans')
|I Want To Break Free
|Keep Passing The Open Windows
|Hammer To Fall
|Is This The World We Created...?
A Kind Of Magic
|One Vision
|A Kind Of Magic
|One Year Of Love
|Pain Is So Close To Pleasure
|Friends Will Be Friends
|Who Wants To Live Forever
|Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
|Don't Lose Your Head
|Princes Of The Universe
The Miracle
|Party
|Khashoggi's Ship
|The Miracle
|I Want It All
|The Invisible Man
|Breakthru
|Rain Must Fall
|Scandal
|My Baby Does Me
|Was It All Worth It
Innuendo
|Innuendo
|I'm Going Slightly Mad
|Headlong
|These Are The Days Of Our Lives
|Don't Try So Hard
|Ride The Wild Wind
|All God's People
|I Can't Live With You
|Delilah
|The Hitman
|Bijou
|The Show Must Go On
Made In Heaven
|It's A Beautiful Day
|Made In Heaven
|Let Me Live
|Mother Love
|My Life Has Been Saved
|I Was Born To Love You
|Heaven For Everyone
|Too Much Love Will Kill You
|You Don't Fool Me
|A Winter's Tale
|It's A Beautiful Day (Reprise)
|"13"
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитFleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Queen
|Keep Yourself Alive
|Doing All Right
|Great King Rat
|My Fairy King
|Liar
|The Night Comes Down
|Modern Times Rock'n'Roll
|Son And Daughter
|Jesus
|Seven Seas Of Rhye...
Queen II
|Procession
|Father To Son
|White Queen (As It Began)
|Some Day One Day
|The Loser In The End
|Ogre Battle
|The Fairy Feller's Master Stroke
|Nevermore
|The March Of The Black Queen
|Funny How Love Is
|Seven Seas Of Rhye
Sheer Heart Attack
|Brighton Rock
|Killer Queen
|Tenement Funster
|Flick Of The Wrist
|Lily Of The Valley
|Now I'm Here
|In The Lap Of The Gods
|Stone Cold Crazy
|Dear Friends
|Misfire
|Bring Back That Leroy Brown
|She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos)
|In The Lap Of The Gods...Revisited
A Night At The Opera
|Death On Two Legs (Dedicated To...
|Lazing On A Sunday Afternoon
|I'm In Love With My Car
|You're My Best Friend
|'39
|Sweet Lady
|Seaside Rendezvous
|The Prophet's Song
|Love Of My Life
|Good Company
|Bohemian Rhapsody
|God Save The Queen
A Day At The Races
|Tie Your Mother Down
|You Take My Breath Away
|Long Away
|The Millionaire Waltz
|You And I
|Somebody To Love
|White Man
|Good Old-Fashioned Lover Boy
|Drowse
|Teo Torriatte (Let Us Cling Together)
News Of The World
|We Will Rock You
|We Are The Champions
|Sheer Heart Attack
|All Dead, All Dead
|Spread Your Wings
|Fight From The Inside
|Get Down Make Love
|Sleeping On The Sidewalk
|Who Needs You
|It's Late
|My Melancholy Blues
Jazz
|Mustapha
|Fat Bottomed Girls
|Jealousy
|Bicycle Race
|If You Can't Beat Them
|Let Me Entertain You
|Dead On Time
|In Only Seven Days
|Dreamers Ball
|Fun It
|Leaving Home Ain't Easy
|Don't Stop Me Now
|More Of That Jazz
The Game
|Play The Game
|Dragon Attack
|Another One Bites The Dust
|Need Your Loving Tonight
|Crazy Little Thing Called Love
|Rock It (Prime Jive)
|Don't Try Suicide
|Sail Away Sweet Sister
|Coming Soon
|Save Me
Flash Gordon
|Flash's Theme
|In The Space Capsule (The Love Theme)
|Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless)
|The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale)
|Football Fight
|In The Death Cell (Love Theme Reprise)
|Execution Of Flash
|The Kiss (Aura Resurrects Flash)
|Arboria (Planet Of The Tree Men)
|Escape From The Swamp
|Flash To The Rescue
|Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men)
|Battle Theme
|The Wedding March
|Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching)
|Crash Dive On Mingo City
|Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)
|The Hero
Hot Space
|Staying Power
|Dancer
|Back Chat
|Body Language
|Action This Day
|Put Out The Fire
|Life Is Real (Song For Lennon)
|Calling All Girls
|Las Palabras De Amor (The Words Of Love)
|Cool Cat
|Under Pressure
The Works
|Radio Ga Ga
|Tear It Up
|It's A Hard Life
|Man On The Prowl
|Machines (Or 'Back To Humans')
|I Want To Break Free
|Keep Passing The Open Windows
|Hammer To Fall
|Is This The World We Created...?
A Kind Of Magic
|One Vision
|A Kind Of Magic
|One Year Of Love
|Pain Is So Close To Pleasure
|Friends Will Be Friends
|Who Wants To Live Forever
|Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
|Don't Lose Your Head
|Princes Of The Universe
The Miracle
|Party
|Khashoggi's Ship
|The Miracle
|I Want It All
|The Invisible Man
|Breakthru
|Rain Must Fall
|Scandal
|My Baby Does Me
|Was It All Worth It
Innuendo
|Innuendo
|I'm Going Slightly Mad
|Headlong
|These Are The Days Of Our Lives
|Don't Try So Hard
|Ride The Wild Wind
|All God's People
|I Can't Live With You
|Delilah
|The Hitman
|Bijou
|The Show Must Go On
Made In Heaven
|It's A Beautiful Day
|Made In Heaven
|Let Me Live
|Mother Love
|My Life Has Been Saved
|I Was Born To Love You
|Heaven For Everyone
|Too Much Love Will Kill You
|You Don't Fool Me
|A Winter's Tale
|It's A Beautiful Day (Reprise)
|"13"
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Queen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Queen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка