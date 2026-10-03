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Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка

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Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Works
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Works
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
картонный конверт с текстами песен на английском языке
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка

Track List

A1Radio Ga Ga5:46
A2Tear It Up3:25
A3It's A Hard Life4:05
A4Man On The Prowl3:25
B1Machines (Or "Back To Humans")5:08
B2I Want To Break Free3:19
B3Keep Passing The Open Windows5:21
B4Hammer To Fall4:25
B5Is This The World We Created?2:13



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Works
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
картонный конверт с текстами песен на английском языке
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Radio Ga Ga5:46
A2Tear It Up3:25
A3It's A Hard Life4:05
A4Man On The Prowl3:25
B1Machines (Or "Back To Humans")5:08
B2I Want To Break Free3:19
B3Keep Passing The Open Windows5:21
B4Hammer To Fall4:25
B5Is This The World We Created?2:13


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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