Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Works
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 402888
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Works
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
картонный конверт с текстами песен на английском языке
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Radio Ga Ga
|5:46
|A2
|Tear It Up
|3:25
|A3
|It's A Hard Life
|4:05
|A4
|Man On The Prowl
|3:25
|B1
|Machines (Or "Back To Humans")
|5:08
|B2
|I Want To Break Free
|3:19
|B3
|Keep Passing The Open Windows
|5:21
|B4
|Hammer To Fall
|4:25
|B5
|Is This The World We Created?
|2:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
The Works
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Radio Ga Ga, Tear It Up, It's A Hard Life, Man On The Prowl, Machines (Or "Back To Humans"), I Want To Break Free, Keep Passing The Open Windows, Hammer To Fall, Is This The World We Created?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
картонный конверт с текстами песен на английском языке
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Radio Ga Ga
|5:46
|A2
|Tear It Up
|3:25
|A3
|It's A Hard Life
|4:05
|A4
|Man On The Prowl
|3:25
|B1
|Machines (Or "Back To Humans")
|5:08
|B2
|I Want To Break Free
|3:19
|B3
|Keep Passing The Open Windows
|5:21
|B4
|Hammer To Fall
|4:25
|B5
|Is This The World We Created?
|2:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Queen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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