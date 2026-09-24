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Billy Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка

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Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 6
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 7
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 8
Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Fantasies & Delusions
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 8
  • Billy Joel - Fantasies &amp; Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Billy Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Fantasies & Delusions
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Reverie (Villa D’Este), Waltz # 1 (Nunley’s Carousel), Aria (Grand Canal), Invention in C Minor, Soliloquy (On A Separation), Suite For Piano (Star Crossed), Innamorato, Sorbetto, Delusion, Waltz # 2 (Steinway Hall), Waltz # 3 (For Lola), Fantasy (Film Noir), Air (Dublinesque)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка

«Fantasies & Delusions» — 13-й и последний студийный альбом Билли Джоэла, первоначально выпущенный 2 октября 2001 года. В записи альбома принял участие давний друг Билли, пианист Ричард Хён Ки Джу, исполняющий композиции, написанные самим Билли.

Отзывы о товаре Billy Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Fantasies & Delusions
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Reverie (Villa D’Este), Waltz # 1 (Nunley’s Carousel), Aria (Grand Canal), Invention in C Minor, Soliloquy (On A Separation), Suite For Piano (Star Crossed), Innamorato, Sorbetto, Delusion, Waltz # 2 (Steinway Hall), Waltz # 3 (For Lola), Fantasy (Film Noir), Air (Dublinesque)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Fantasies & Delusions» — 13-й и последний студийный альбом Билли Джоэла, первоначально выпущенный 2 октября 2001 года. В записи альбома принял участие давний друг Билли, пианист Ричард Хён Ки Джу, исполняющий композиции, написанные самим Билли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (0196587008512) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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