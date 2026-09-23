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Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка

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Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 2
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 3
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 4
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 5
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 6
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 7
Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 6
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 7
  • Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587202514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feels Just Like It Should, Dynamite, Seven Days in Sunny June, Electric Mistress, Starchild, Loveblind, Talullah, (Don't) Give Hate a Chance, World That He Wants, Black Devil Car, Hot Tequila Brown, Time Won't Wait
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feels Just Like It Should, Dynamite, Seven Days in Sunny June, Electric Mistress, Starchild, Loveblind, Talullah, (Don't) Give Hate a Chance, World That He Wants, Black Devil Car, Hot Tequila Brown, Time Won't Wait

Отзывы о товаре Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587202514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feels Just Like It Should, Dynamite, Seven Days in Sunny June, Electric Mistress, Starchild, Loveblind, Talullah, (Don't) Give Hate a Chance, World That He Wants, Black Devil Car, Hot Tequila Brown, Time Won't Wait
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feels Just Like It Should, Dynamite, Seven Days in Sunny June, Electric Mistress, Starchild, Loveblind, Talullah, (Don't) Give Hate a Chance, World That He Wants, Black Devil Car, Hot Tequila Brown, Time Won't Wait
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamiroquai - Dynamite (0196587202514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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