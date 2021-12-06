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Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка

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Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Innuendo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402878
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Загружаем...
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Загружаем...
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Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Innuendo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Innuendo, I'm Going Slightly Mad, Headlong, These Are The Days Of Our Lives, Don't Try So Hard, Ride The Wild Wind, All God's People, I Can't Live With You, Delilah, The Hitman, Bijou, The Show Must Go On
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Queen The Vinyl Collection – 4
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка

Innuendo (англ. недосказанность, косвенный намек) — четырнадцатый студийный альбом британской рок-группы «Queen». Innuendo — последний альбом «Queen», записанный и выпущенный при жизни Фредди Меркьюри. Название Innuendo содержит «косвенный намёк» на то, что группа в таком составе просуществует совсем недолго. Последние песни очень тяжело давались Фредди, который был уже тяжело болен. Тем не менее, альбом был закончен и прекрасно принят публикой. В его поддержку было снято несколько клипов, один из которых, «These Are The Days of Our Lives», стал последним видео с участием Меркьюри. Меркьюри не говорил публично о своём здоровье, не желая продавать свою музыку из-за сочувствия людей. Он был настроен продолжать работать с Queen столько, сколько он сможет: «Буду работать, пока не грохнусь» («Keep working until I fucking drop»). Репортёры не давали ему покоя в его лондонской резиденции, затрудняя работу над альбомом. Это заставило Queen переместиться в студию Mountain Studios в Монтрё, где более безопасная и умиротворяющая обстановка позволила группе сконцентрироваться. Ещё на ранней стадии записи Innuendo было решено снова указать Queen в качестве авторов всех композиций; Мэй отметил, что это существенно облегчило процесс записи, а Тэйлор заметил, что это помогло устранить те эгоистичные метания, которые в итоге разваливают группы. Обложка альбома была создана Queen и Ричардом Греем, основой стала иллюстрация французского графика XIX века Жана Гранвиля. Буклет к альбому также был иллюстрирован произведениями Гранвиля или стилизованными под его работы рисунками.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка

06.12.2021
Вадим

Достоинства:
Отличный альбом. Хорошее оформление. Приятный звук. Записан на скорости 45 оборотов. 2а диска по 180 грамм. Внутри по 2а конверта для пластинки, один из них антистатик.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Альбом стоит саоих денег. Плюс скидка от магазина.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Innuendo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Innuendo, I'm Going Slightly Mad, Headlong, These Are The Days Of Our Lives, Don't Try So Hard, Ride The Wild Wind, All God's People, I Can't Live With You, Delilah, The Hitman, Bijou, The Show Must Go On
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Queen The Vinyl Collection – 4
Страна производитель
США
Описание
Innuendo (англ. недосказанность, косвенный намек) — четырнадцатый студийный альбом британской рок-группы «Queen». Innuendo — последний альбом «Queen», записанный и выпущенный при жизни Фредди Меркьюри. Название Innuendo содержит «косвенный намёк» на то, что группа в таком составе просуществует совсем недолго. Последние песни очень тяжело давались Фредди, который был уже тяжело болен. Тем не менее, альбом был закончен и прекрасно принят публикой. В его поддержку было снято несколько клипов, один из которых, «These Are The Days of Our Lives», стал последним видео с участием Меркьюри. Меркьюри не говорил публично о своём здоровье, не желая продавать свою музыку из-за сочувствия людей. Он был настроен продолжать работать с Queen столько, сколько он сможет: «Буду работать, пока не грохнусь» («Keep working until I fucking drop»). Репортёры не давали ему покоя в его лондонской резиденции, затрудняя работу над альбомом. Это заставило Queen переместиться в студию Mountain Studios в Монтрё, где более безопасная и умиротворяющая обстановка позволила группе сконцентрироваться. Ещё на ранней стадии записи Innuendo было решено снова указать Queen в качестве авторов всех композиций; Мэй отметил, что это существенно облегчило процесс записи, а Тэйлор заметил, что это помогло устранить те эгоистичные метания, которые в итоге разваливают группы. Обложка альбома была создана Queen и Ричардом Греем, основой стала иллюстрация французского графика XIX века Жана Гранвиля. Буклет к альбому также был иллюстрирован произведениями Гранвиля или стилизованными под его работы рисунками.


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.12.2021
Вадим

Достоинства:
Отличный альбом. Хорошее оформление. Приятный звук. Записан на скорости 45 оборотов. 2а диска по 180 грамм. Внутри по 2а конверта для пластинки, один из них антистатик.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Альбом стоит саоих денег. Плюс скидка от магазина.


Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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