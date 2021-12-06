Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
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Коллекция Queen
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 780 руб. 6 900 руб.1195 руб. в СплитQueen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка
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В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка
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В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
Innuendo (англ. недосказанность, косвенный намек) — четырнадцатый студийный альбом британской рок-группы «Queen». Innuendo — последний альбом «Queen», записанный и выпущенный при жизни Фредди Меркьюри. Название Innuendo содержит «косвенный намёк» на то, что группа в таком составе просуществует совсем недолго. Последние песни очень тяжело давались Фредди, который был уже тяжело болен. Тем не менее, альбом был закончен и прекрасно принят публикой. В его поддержку было снято несколько клипов, один из которых, «These Are The Days of Our Lives», стал последним видео с участием Меркьюри. Меркьюри не говорил публично о своём здоровье, не желая продавать свою музыку из-за сочувствия людей. Он был настроен продолжать работать с Queen столько, сколько он сможет: «Буду работать, пока не грохнусь» («Keep working until I fucking drop»). Репортёры не давали ему покоя в его лондонской резиденции, затрудняя работу над альбомом. Это заставило Queen переместиться в студию Mountain Studios в Монтрё, где более безопасная и умиротворяющая обстановка позволила группе сконцентрироваться. Ещё на ранней стадии записи Innuendo было решено снова указать Queen в качестве авторов всех композиций; Мэй отметил, что это существенно облегчило процесс записи, а Тэйлор заметил, что это помогло устранить те эгоистичные метания, которые в итоге разваливают группы. Обложка альбома была создана Queen и Ричардом Греем, основой стала иллюстрация французского графика XIX века Жана Гранвиля. Буклет к альбому также был иллюстрирован произведениями Гранвиля или стилизованными под его работы рисунками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Теги товара: Queen
Достоинства:
Отличный альбом. Хорошее оформление. Приятный звук. Записан на скорости 45 оборотов. 2а диска по 180 грамм. Внутри по 2а конверта для пластинки, один из них антистатик.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Альбом стоит саоих денег. Плюс скидка от магазина.
Отзывы о товаре Queen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом. Хорошее оформление. Приятный звук. Записан на скорости 45 оборотов. 2а диска по 180 грамм. Внутри по 2а конверта для пластинки, один из них антистатик.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Альбом стоит саоих денег. Плюс скидка от магазина.