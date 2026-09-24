Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка
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Описание товара Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка
Melana Chasmata — второй альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2014 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Melana Chasmata был встречен всеобщим признанием как критиков, так и поклонников группы. Альбом занял второе место в списке 20 лучших металлических альбомов 2014 года по версии журнала Rolling Stone.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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