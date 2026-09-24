Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alphaville, Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eternally Yours
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб.
В наличии
Код товара: 658707
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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel
Barcode
[0885470027166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alphaville, Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eternally Yours
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dream Machine, Summer In Berlin, Big In Japan, Dance With Me, Summer Rain, Apollo, Elegy, Lassie Come Home, Moongirl, Welcome To the Sun, A Victory Of Love, Sounds Like A Melody, Around The Universe, Eternally Yours, Diamonds Are Forever, Flame, Forever Young, Big In Japan (Bassroque Version), Sounds Like A Melody (Chamber Version), Forever Young ("Petite"), Big In Japan (Single Edit), Sounds Like A Melody (Single Edit), Forever Young (Single Edit), Pandora's Lullaby (Lunapark Version MCMXCI), E
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Немецкая синти-поп-группа Alphaville впервые выпускает "симфонический" сборник величайших хитов под названием Eternally Yours. Все песни были переаранжированы и записаны с немецким кинематографическим оркестром Babelsberg. Alphaville наиболее известны своим международным хитом 1984 года ‘Big in Japan’ и пользовались успехом в Европе в то время с такими синглами, как "Forever Young", ‘Sounds Like A Melody’ и "Jet Set".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel
Barcode
[0885470027166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alphaville, Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eternally Yours
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dream Machine, Summer In Berlin, Big In Japan, Dance With Me, Summer Rain, Apollo, Elegy, Lassie Come Home, Moongirl, Welcome To the Sun, A Victory Of Love, Sounds Like A Melody, Around The Universe, Eternally Yours, Diamonds Are Forever, Flame, Forever Young, Big In Japan (Bassroque Version), Sounds Like A Melody (Chamber Version), Forever Young ("Petite"), Big In Japan (Single Edit), Sounds Like A Melody (Single Edit), Forever Young (Single Edit), Pandora's Lullaby (Lunapark Version MCMXCI), E
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Немецкая синти-поп-группа Alphaville впервые выпускает "симфонический" сборник величайших хитов под названием Eternally Yours. Все песни были переаранжированы и записаны с немецким кинематографическим оркестром Babelsberg. Alphaville наиболее известны своим международным хитом 1984 года ‘Big in Japan’ и пользовались успехом в Европе в то время с такими синглами, как "Forever Young", ‘Sounds Like A Melody’ и "Jet Set".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - по цене 7700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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