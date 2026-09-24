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Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка

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Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
The Lamb Lies Down On Broadway
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497896196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
The Lamb Lies Down On Broadway
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Lamb Lies Down on Broadway, Fly on a Windshield, Broadway Melody of 1974, Cuckoo Cocoon, In the Cage, The Grand Parade of Lifeless Packaging, Back in N.y.c., Hairless Heart, Counting out Time, The Carpet Crawlers, The Chamber of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Waiting Room, Anyway, The Supernatural Anaesthetist, The Lamia, Silent Sorrow in Empty Boats, The Colony of Slippermhe Arrival/a Visit to the Doktor / Raven, Ravine, The Light Dies Down on Broadway, Riding the Scree, In the Rapids, It
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Genesis / The Lamb Lies Down On Broadway (Half Speed) (2LP) — это уникальное издание культового альбома, которое перенесет вас в эпоху прогрессивного рока. С мастерским полускоростным производством, каждая нота и каждое слово звучат с невероятной четкостью и глубиной, создавая уникальную атмосферу прослушивания. Это не просто музыкальный релиз, а настоящая жемчужина для коллекционеров и поклонников группы. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в магию классической музыки Genesis.

Отзывы о товаре Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497896196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
The Lamb Lies Down On Broadway
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Lamb Lies Down on Broadway, Fly on a Windshield, Broadway Melody of 1974, Cuckoo Cocoon, In the Cage, The Grand Parade of Lifeless Packaging, Back in N.y.c., Hairless Heart, Counting out Time, The Carpet Crawlers, The Chamber of 32 Doors, Lilywhite Lilith, The Waiting Room, Anyway, The Supernatural Anaesthetist, The Lamia, Silent Sorrow in Empty Boats, The Colony of Slippermhe Arrival/a Visit to the Doktor / Raven, Ravine, The Light Dies Down on Broadway, Riding the Scree, In the Rapids, It
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Виниловая пластинка Genesis / The Lamb Lies Down On Broadway (Half Speed) (2LP) — это уникальное издание культового альбома, которое перенесет вас в эпоху прогрессивного рока. С мастерским полускоростным производством, каждая нота и каждое слово звучат с невероятной четкостью и глубиной, создавая уникальную атмосферу прослушивания. Это не просто музыкальный релиз, а настоящая жемчужина для коллекционеров и поклонников группы. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в магию классической музыки Genesis.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (0603497896196) виниловая пластинка – стоимость товара 5450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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