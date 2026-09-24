Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198029278316) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 711770
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198029278316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah, Are We Dreaming?, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198029278316) виниловая пластинка
Обладатели премии Grammy, титаны прогрессив-метала Dream Theater возвращаются со своим шестнадцатым студийным альбомом «Parasomnia». Релиз знаменует собой первый альбом с 2009 года с культовым составом, включающим вокалиста Джеймса Лабри, гитариста Джона Петруччи, басиста Джона Маянга, клавишника Джордана Рудесса и барабанщика Майка Портного. От открывающей "In The Arms Of Morpheus" до заключительной "The Shadow Man Incident" Dream Theater возвращаются с коллекцией песен, которые показывают, почему у группы есть преданные поклонники на протяжении четырех десятилетий. "Parasomnia" был спродюсирован Петруччи, записан Джеймсом "Джимми Т" Меслином и сведен Энди Снипом. Хью Сайм внес свой вклад в оформление обложки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198029278316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah, Are We Dreaming?, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Обладатели премии Grammy, титаны прогрессив-метала Dream Theater возвращаются со своим шестнадцатым студийным альбомом «Parasomnia». Релиз знаменует собой первый альбом с 2009 года с культовым составом, включающим вокалиста Джеймса Лабри, гитариста Джона Петруччи, басиста Джона Маянга, клавишника Джордана Рудесса и барабанщика Майка Портного. От открывающей "In The Arms Of Morpheus" до заключительной "The Shadow Man Incident" Dream Theater возвращаются с коллекцией песен, которые показывают, почему у группы есть преданные поклонники на протяжении четырех десятилетий. "Parasomnia" был спродюсирован Петруччи, записан Джеймсом "Джимми Т" Меслином и сведен Энди Снипом. Хью Сайм внес свой вклад в оформление обложки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dream Theater - Parasomnia (coloured) (0198029278316) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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