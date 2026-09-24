Mike & The Mechanics - Looking Back - Living The Years (0888072678729) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike & The Mechanics
Альбом (сингл)
Living The Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 706953
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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072678729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike & The Mechanics
Альбом (сингл)
Living The Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Silent Running (On Dangerous Ground), All I Need Is A Miracle, The Living Years, Word Of Mouth, Over My Shoulder A Beggar On A Beach Of Gold, Another Cup Of Coffee, Taken In, Nobody‘s Perfect, Everybody Gets A Second Chance, Nobody Knows, Seeing Is Believing, The Road, The Best Is Yet To Come, Don‘t Know What Came Over Me, Out Of The Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike & The Mechanics - Looking Back - Living The Years (0888072678729) виниловая пластинка
Компиляционный альбом группы Mike + The Mechanics, который был выпущен на виниле в формате двойного LP. Mike + The Mechanics — это британская рок-группа, образованная в 1985 году, известная своими хитами и мелодичными композициями. Группа была создана Майком Резерфордом, гитаристом группы Genesis.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072678729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike & The Mechanics
Альбом (сингл)
Living The Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Silent Running (On Dangerous Ground), All I Need Is A Miracle, The Living Years, Word Of Mouth, Over My Shoulder A Beggar On A Beach Of Gold, Another Cup Of Coffee, Taken In, Nobody‘s Perfect, Everybody Gets A Second Chance, Nobody Knows, Seeing Is Believing, The Road, The Best Is Yet To Come, Don‘t Know What Came Over Me, Out Of The Blue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Компиляционный альбом группы Mike + The Mechanics, который был выпущен на виниле в формате двойного LP. Mike + The Mechanics — это британская рок-группа, образованная в 1985 году, известная своими хитами и мелодичными композициями. Группа была создана Майком Резерфордом, гитаристом группы Genesis.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mike & The Mechanics - Looking Back - Living The Years (0888072678729) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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