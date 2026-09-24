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OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка

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OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 7
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 8
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719407
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (F
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (Feat. Sir James Galway), Into The West (Performed By Annie Lennox)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (F
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (Feat. Sir James Galway), Into The West (Performed By Annie Lennox)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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