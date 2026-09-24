OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 719407
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (F
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (Feat. Sir James Galway), Into The West (Performed By Annie Lennox)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227933265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The Return Of The King
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (F
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Storm Is Coming, Hope And Memory, Minas Tirith (Feat. Ben Del Maestro), The White Tree, The Steward Of Gondor (Feat. Billy Boyd), Minas Morgul, The Ride Of The Rohirrim, Twilight And Shadow (Feat. Ren?e Fleming), Cirith Ungol, And?ril, Shelob’S Lair, Ash And Smoke, The Fields Of The Pelennor, Hope Fails, The Black Gate Opens (Feat. Sir James Galway), The End Of All Things (Feat. Ren?e Fleming), The Return Of The King (Feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen & Ren?e Fleming), The Grey Havens (Feat. Sir James Galway), Into The West (Performed By Annie Lennox)
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
OST - The Lord Of The Rings: The Return Of The King (Howard Shore) (0081227933265) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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