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OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка

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OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 1
OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 2
OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 3
OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Panther: Wakanda Forever - Music From And Inspired By
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636516
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087520427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Panther: Wakanda Forever - Music From And Inspired By
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rihanna - Lift Me Up, DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna And Busiswa - Love &amp;amp;amp;amp;amp; Loyalty (Believe), Burna Boy - Alone, Tems - No Woman No Cry, Vivir Quintana And Mare Advertencia - Arboles Bajo El Mar, Foudeqush And Ludwig Goransson - Con La Brisa, Snow Tha Product - La Vida, Stormzy - Interlude, Fireboy DML - Coming Back For You, Tobe Nwigwe And Fat Nwigwe - They Want It, But No, ADN Maya Colectivo, Pat Boy, Yaalen Kuj, All Mayan Winik - Laayli Kuxaanoone, OG DAYV - Limoncello, CKay - Anya Mmiri, Bloody Civilian - Wake Up, Aleman - Pantera, DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna And Busiswa - Jele, Blue Rojo - Inframundo, CallexVida And Foudeqush - No Digas Mi Nombre, Guadalupe de Jesus Chan Poot - Mi Pueblo, Rihanna - Born Again



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087520427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Panther: Wakanda Forever - Music From And Inspired By
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rihanna - Lift Me Up, DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna And Busiswa - Love &amp;amp;amp;amp;amp; Loyalty (Believe), Burna Boy - Alone, Tems - No Woman No Cry, Vivir Quintana And Mare Advertencia - Arboles Bajo El Mar, Foudeqush And Ludwig Goransson - Con La Brisa, Snow Tha Product - La Vida, Stormzy - Interlude, Fireboy DML - Coming Back For You, Tobe Nwigwe And Fat Nwigwe - They Want It, But No, ADN Maya Colectivo, Pat Boy, Yaalen Kuj, All Mayan Winik - Laayli Kuxaanoone, OG DAYV - Limoncello, CKay - Anya Mmiri, Bloody Civilian - Wake Up, Aleman - Pantera, DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna And Busiswa - Jele, Blue Rojo - Inframundo, CallexVida And Foudeqush - No Digas Mi Nombre, Guadalupe de Jesus Chan Poot - Mi Pueblo, Rihanna - Born Again


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая пластинка - по цене 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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