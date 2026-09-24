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OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка

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OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - фото 1
OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - фото 2
OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719402
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497821983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Obliviate, Snape to Malfoy Manor, Polyjuice Potion, Sky Battle, At the Burrow, Harry and Ginny, The Will, Death Eaters, Dobby, Ministry of Magic, Detonators, The Locket, Fireplaces Escape, Ron Leaves, The Exodus, Godric's Hollow Graveyard, Bathilda Bagshot, Hermione's Parents, Destroying the Locket, Ron's Speech, Lovegood, The Deathly Hallows, Captured and Tortured, Rescuing Hermione, Farewell to Dobby, The Elder Wand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка

«Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1» — саундтрек к одноимённому фильму 2010 года написанный французским кинокомпозитором Александром Деспла. Издание на виниле. Седьмая часть всемирно известной эпопеи о Гарри Поттере — одна из самых мрачных. Композитор Александр Деспла наполняет мир юного волшебника необходимой долей убедительности. Музыка Деспла одновременно тонкая и масштабная, она с мастерской точностью сочетает в себе тихую эмоциональную глубину и напряжённое, энергичное действие. Саундтрек был номинирован на премию IFMCA 2010 года за лучшую оригинальную музыку к фильму в жанре фэнтези и на премию Satellite 2010 года за лучшую оригинальную музыку.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497821983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Obliviate, Snape to Malfoy Manor, Polyjuice Potion, Sky Battle, At the Burrow, Harry and Ginny, The Will, Death Eaters, Dobby, Ministry of Magic, Detonators, The Locket, Fireplaces Escape, Ron Leaves, The Exodus, Godric's Hollow Graveyard, Bathilda Bagshot, Hermione's Parents, Destroying the Locket, Ron's Speech, Lovegood, The Deathly Hallows, Captured and Tortured, Rescuing Hermione, Farewell to Dobby, The Elder Wand
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1» — саундтрек к одноимённому фильму 2010 года написанный французским кинокомпозитором Александром Деспла. Издание на виниле. Седьмая часть всемирно известной эпопеи о Гарри Поттере — одна из самых мрачных. Композитор Александр Деспла наполняет мир юного волшебника необходимой долей убедительности. Музыка Деспла одновременно тонкая и масштабная, она с мастерской точностью сочетает в себе тихую эмоциональную глубину и напряжённое, энергичное действие. Саундтрек был номинирован на премию IFMCA 2010 года за лучшую оригинальную музыку к фильму в жанре фэнтези и на премию Satellite 2010 года за лучшую оригинальную музыку.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (0603497821983) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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