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OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка

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OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 1
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 2
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 3
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 4
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 5
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 6
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 7
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 8
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 9
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602567988724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Queen - 20th Century Fox Fanfare, Queen - Somebody To Love, Smile (6) - Doing All Right... Revisited, Queen - Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Queen - Killer Queen, Queen - Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Queen - Bohemian Rhapsody, Queen - Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Queen - Crazy Little Thing Called Love, Queen - Love Of My Life (Rock In Rio), Queen - We Will Rock You (Movie Mix), Queen - Another One Bites The Dust, Queen - I Want To Break Free, & Queen, David Bowie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка

Track List

A1Queen – 20th Century Fox Fanfare0:26
A2Queen – Somebody To Love4:55
A3Smile (6) – Doing All Right... Revisited3:16
A4Queen – Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)3:56
A5Queen – Killer Queen2:59
A6Queen – Fat Bottomed Girls (Live In Paris)4:37
B1Queen – Bohemian Rhapsody5:54
B2Queen – Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon)4:25
B3Queen – Crazy Little Thing Called Love2:43
B4Queen – Love Of My Life (Rock In Rio)4:28
C1Queen – We Will Rock You (Movie Mix)2:09
C2Queen – Another One Bites The Dust3:34
C3Queen – I Want To Break Free3:43
C4Queen, David Bowie – Under Pressure4:04
C5Queen – Who Wants To Live Forever5:14
D1Queen – Bohemian Rhapsody (Live Aid)2:27
D2Queen – Radio Ga Ga (Live Aid)4:05
D3Queen – Ay-Oh (Live Aid)0:41
D4Queen – Hammer To Fall (Live Aid)4:03
D5Queen – We Are The Champions (Live Aid)3:57
D6Queen – Don't Stop Me Now... Revisited3:37
D7Queen – The Show Must Go On4:33



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка

12.08.2021
александр

Достоинства:
Двойной альбом, хорошее оформление, отличный подбор хитов, достойный звук, европейское издание, ценовой сегмент.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Имея этот сборник, можно навсегда избавится от ностальгии по легендарной группе. Всем советую приобрести данный товар.



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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602567988724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Queen - 20th Century Fox Fanfare, Queen - Somebody To Love, Smile (6) - Doing All Right... Revisited, Queen - Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Queen - Killer Queen, Queen - Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Queen - Bohemian Rhapsody, Queen - Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Queen - Crazy Little Thing Called Love, Queen - Love Of My Life (Rock In Rio), Queen - We Will Rock You (Movie Mix), Queen - Another One Bites The Dust, Queen - I Want To Break Free, & Queen, David Bowie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Queen – 20th Century Fox Fanfare0:26
A2Queen – Somebody To Love4:55
A3Smile (6) – Doing All Right... Revisited3:16
A4Queen – Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)3:56
A5Queen – Killer Queen2:59
A6Queen – Fat Bottomed Girls (Live In Paris)4:37
B1Queen – Bohemian Rhapsody5:54
B2Queen – Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon)4:25
B3Queen – Crazy Little Thing Called Love2:43
B4Queen – Love Of My Life (Rock In Rio)4:28
C1Queen – We Will Rock You (Movie Mix)2:09
C2Queen – Another One Bites The Dust3:34
C3Queen – I Want To Break Free3:43
C4Queen, David Bowie – Under Pressure4:04
C5Queen – Who Wants To Live Forever5:14
D1Queen – Bohemian Rhapsody (Live Aid)2:27
D2Queen – Radio Ga Ga (Live Aid)4:05
D3Queen – Ay-Oh (Live Aid)0:41
D4Queen – Hammer To Fall (Live Aid)4:03
D5Queen – We Are The Champions (Live Aid)3:57
D6Queen – Don't Stop Me Now... Revisited3:37
D7Queen – The Show Must Go On4:33


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.08.2021
александр

Достоинства:
Двойной альбом, хорошее оформление, отличный подбор хитов, достойный звук, европейское издание, ценовой сегмент.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Имея этот сборник, можно навсегда избавится от ностальгии по легендарной группе. Всем советую приобрести данный товар.


OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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