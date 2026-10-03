OST - Rocketman (Elton John) (0602577659249) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
OST Rocketman (Elton John)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
В наличии
Код товара: 402778
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602577659249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
OST Rocketman (Elton John)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The ***ch Is Back (Introduction), I Want Love, Saturday Night's Alright (For Fighting), Thank You for All Your Loving, Border Song, Rock & Roll Madonna - Interlude, Your Song, Amoreena, Crocodile Rock, Tiny Dancer, Take Me To The Pilot, Hercules, Don't Go Breaking My Heart, Honky Cat, Pinball Wizard - Interlude, Rocket Man, Bennie and the Jets, Don't Let the Sun Go Down - Interlude, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Goodbye Yellow Brick Road, I'm Still Standing, (I'm Gonna) Love Me Again (Elto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Rocketman (Elton John) (0602577659249) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Soundtrack / Rocketman (2LP) - это отличный выбор для любителей качественной музыки и коллекционеров виниловых пластинок. Этот саундтрек к фильму "Rocketman" включает в себя некоторые из самых известных песен Элтона Джона, исполненных Тэроном Эджертоном, который играет главную роль в фильме. Купить виниловую пластинку Soundtrack / Rocketman (2LP) - значит получить настоящий качественный звук и уникальный дизайн, который станет отличным дополнением к вашей коллекции. Эта пластинка - отличный подарок для любителей музыки и кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602577659249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
OST Rocketman (Elton John)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The ***ch Is Back (Introduction), I Want Love, Saturday Night's Alright (For Fighting), Thank You for All Your Loving, Border Song, Rock & Roll Madonna - Interlude, Your Song, Amoreena, Crocodile Rock, Tiny Dancer, Take Me To The Pilot, Hercules, Don't Go Breaking My Heart, Honky Cat, Pinball Wizard - Interlude, Rocket Man, Bennie and the Jets, Don't Let the Sun Go Down - Interlude, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Goodbye Yellow Brick Road, I'm Still Standing, (I'm Gonna) Love Me Again (Elto
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка Soundtrack / Rocketman (2LP) - это отличный выбор для любителей качественной музыки и коллекционеров виниловых пластинок. Этот саундтрек к фильму "Rocketman" включает в себя некоторые из самых известных песен Элтона Джона, исполненных Тэроном Эджертоном, который играет главную роль в фильме. Купить виниловую пластинку Soundtrack / Rocketman (2LP) - значит получить настоящий качественный звук и уникальный дизайн, который станет отличным дополнением к вашей коллекции. Эта пластинка - отличный подарок для любителей музыки и кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Rocketman (Elton John) (0602577659249) виниловая пластинка - по цене 5950 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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