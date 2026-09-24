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Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка

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Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Moving On Skiffle
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602448192349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Moving On Skiffle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Freight Train, Careless Love, Sail Away Ladies, Streamline Train, Take This Hammer, No Other Baby, Gipsy Davy, This Loving Light Of Mine, In The Evening When The Sun Goes Down, Yonder Comes A Sucker, Traveling Blues, Gov Don't Allow, Come On In, Streamlined Cannonball, Greenback Dollar, Oh Lonesome Me, I Wish I Was An Apple On A Tree, I'm So Lonesome I Could Cry, I'm Moving On, Cold Cold Heart, Worried Man Blues, Cotton Fields, Green Rocky Road
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freight Train, Careless Love, Sail Away Ladies, Streamline Train, Take This Hammer, No Other Baby, Gipsy Davy, This Loving Light Of Mine, In The Evening When The Sun Goes Down, Yonder Comes A Sucker, Traveling Blues, Gov Don't Allow, Come On In, Streamlined Cannonball, Greenback Dollar, Oh Lonesome Me, I Wish I Was An Apple On A Tree, I'm So Lonesome I Could Cry, I'm Moving On, Cold Cold Heart, Worried Man Blues, Cotton Fields, Green Rocky Road

Отзывы о товаре Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602448192349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Moving On Skiffle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Freight Train, Careless Love, Sail Away Ladies, Streamline Train, Take This Hammer, No Other Baby, Gipsy Davy, This Loving Light Of Mine, In The Evening When The Sun Goes Down, Yonder Comes A Sucker, Traveling Blues, Gov Don't Allow, Come On In, Streamlined Cannonball, Greenback Dollar, Oh Lonesome Me, I Wish I Was An Apple On A Tree, I'm So Lonesome I Could Cry, I'm Moving On, Cold Cold Heart, Worried Man Blues, Cotton Fields, Green Rocky Road
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freight Train, Careless Love, Sail Away Ladies, Streamline Train, Take This Hammer, No Other Baby, Gipsy Davy, This Loving Light Of Mine, In The Evening When The Sun Goes Down, Yonder Comes A Sucker, Traveling Blues, Gov Don't Allow, Come On In, Streamlined Cannonball, Greenback Dollar, Oh Lonesome Me, I Wish I Was An Apple On A Tree, I'm So Lonesome I Could Cry, I'm Moving On, Cold Cold Heart, Worried Man Blues, Cotton Fields, Green Rocky Road
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Доставка
Отзывы


Van Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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