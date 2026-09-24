Top.Mail.Ru
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 1
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 2
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 3
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 4
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ace Frehley
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 1
  • Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 2
  • Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 3
  • Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 4
  • Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ace Frehley
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rock Soldiers, Breakout, Into The Night, Calling To You, Insane Dancin' With Danger, It's Over Now, Shot Full Of Rock, Hide Your Heart, Trouble Walkin'
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Playing
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка

Лучшее от Эйса Фрейли, участника рок-группы Kiss и легенды рока. Включает классику Rock Soldiers, Into the Night, Calling you, Insane и многое другое. Лимитированное издание на цветном виниле. Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — американский гитарист и вокалист, участник американской рок-группы Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Он придумал образ и грим персонажа «Space Ace», когда присоединился к Kiss. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1973 году до ухода в 1982-м. Эйс Фрейли — 14-й в списке лучших гитаристов хэви-метала всех времён и народов по версии «Guitar World».

Отзывы о товаре Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ace Frehley
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rock Soldiers, Breakout, Into The Night, Calling To You, Insane Dancin' With Danger, It's Over Now, Shot Full Of Rock, Hide Your Heart, Trouble Walkin'
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Playing
Страна производитель
США
Описание
Лучшее от Эйса Фрейли, участника рок-группы Kiss и легенды рока. Включает классику Rock Soldiers, Into the Night, Calling you, Insane и многое другое. Лимитированное издание на цветном виниле. Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — американский гитарист и вокалист, участник американской рок-группы Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Он придумал образ и грим персонажа «Space Ace», когда присоединился к Kiss. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1973 году до ухода в 1982-м. Эйс Фрейли — 14-й в списке лучших гитаристов хэви-метала всех времён и народов по версии «Guitar World».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...