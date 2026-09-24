Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ace Frehley
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 707220
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 110 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ace Frehley
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rock Soldiers, Breakout, Into The Night, Calling To You, Insane Dancin' With Danger, It's Over Now, Shot Full Of Rock, Hide Your Heart, Trouble Walkin'
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Playing
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка
Лучшее от Эйса Фрейли, участника рок-группы Kiss и легенды рока. Включает классику Rock Soldiers, Into the Night, Calling you, Insane и многое другое. Лимитированное издание на цветном виниле. Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — американский гитарист и вокалист, участник американской рок-группы Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Он придумал образ и грим персонажа «Space Ace», когда присоединился к Kiss. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1973 году до ухода в 1982-м. Эйс Фрейли — 14-й в списке лучших гитаристов хэви-метала всех времён и народов по версии «Guitar World».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ace Frehley
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rock Soldiers, Breakout, Into The Night, Calling To You, Insane Dancin' With Danger, It's Over Now, Shot Full Of Rock, Hide Your Heart, Trouble Walkin'
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Playing
Страна производитель
США
Лучшее от Эйса Фрейли, участника рок-группы Kiss и легенды рока. Включает классику Rock Soldiers, Into the Night, Calling you, Insane и многое другое. Лимитированное издание на цветном виниле. Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — американский гитарист и вокалист, участник американской рок-группы Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Он придумал образ и грим персонажа «Space Ace», когда присоединился к Kiss. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1973 году до ухода в 1982-м. Эйс Фрейли — 14-й в списке лучших гитаристов хэви-метала всех времён и народов по версии «Guitar World».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ace Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая пластинка