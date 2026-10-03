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U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка

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U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 1
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 2
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 3
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 4
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 5
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 6
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 7
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 8
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U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 10
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 11
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 12
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 13
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 14
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 15
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 16
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 17
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 18
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 19
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 20
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 21
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 22
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 23
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 24
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 25
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 26
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 27
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
October
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 10
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 11
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 12
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 13
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 14
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 15
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 16
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 17
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 18
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 19
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 20
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 21
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 22
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 23
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 24
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 25
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 26
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 27
  • U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция U2
filter_none Товар входит в коллекцию U2

Коллекция U2


Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602517616790]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
October
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка

U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602517616790]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
October
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


U2 - October (0602517616790) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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