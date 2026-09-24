Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 707212
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602475871828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cryin' Like A Bitch!!, Saints And Sinners, War and Peace, Love-Hate-Sex-Pain, What Ifx Devil's Swing, Good Day To Die, Forever Shamed, Shadow Of A Soul, The Oracle
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка
The Oracle — пятый студийный альбом американской рок-группы Godsmack, выпущенный первоначально в 2010 году. The Oracle стал одним из трех альбомов Godsmack, достигших первой позиции чарта Billboard 200. В альбом вошли такие любимые фанатами песни, как Cryin Like A Bitch, Saints and Sinners и Love-Hate-Sex-Pain. Никогда еще звучание Godsmack не звучало так живо, как на этом альбоме. Godsmack — американская рок-группа, образованная в 1995 году в городе Лоуренс (Массачусетс). В состав группы входят вокалист и гитарист Салли Эрна, гитарист Тони Ромбола, бас-гитарист Робби Меррилл и барабанщик Шеннон Ларкин. С момента основания группа выпустила 7 студийных альбомов и 1 концертный альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) винилов...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMadonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитAndre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDeep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитJethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMarillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) вин...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитEd Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (019029542789...
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602475871828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cryin' Like A Bitch!!, Saints And Sinners, War and Peace, Love-Hate-Sex-Pain, What Ifx Devil's Swing, Good Day To Die, Forever Shamed, Shadow Of A Soul, The Oracle
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
The Oracle — пятый студийный альбом американской рок-группы Godsmack, выпущенный первоначально в 2010 году. The Oracle стал одним из трех альбомов Godsmack, достигших первой позиции чарта Billboard 200. В альбом вошли такие любимые фанатами песни, как Cryin Like A Bitch, Saints and Sinners и Love-Hate-Sex-Pain. Никогда еще звучание Godsmack не звучало так живо, как на этом альбоме. Godsmack — американская рок-группа, образованная в 1995 году в городе Лоуренс (Массачусетс). В состав группы входят вокалист и гитарист Салли Эрна, гитарист Тони Ромбола, бас-гитарист Робби Меррилл и барабанщик Шеннон Ларкин. С момента основания группа выпустила 7 студийных альбомов и 1 концертный альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка