Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
You'Re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 388169
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
You'Re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Maggie May, It Takes Two (with Robbie Williams), Sailing, Reason To Believe, Handbags and Gladrags, Tonight’s The Night (Gonna Be Alright), I Don’t Want To Talk About It, The First Cut Is The Deepest, You’re In My Heart (The Final Acclaim), I Was Only Joking, Young Turks, Forever Young, Rhythm Of My Heart, Have I Told You Lately, Stop Loving Her Today
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Maggie May
|A2
|Reason To Believe
|A3
|Handbags And Gladrags
|B1
|Sailing
|B2
|Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)
|B3
|I Don’t Want To Talk About It
|B4
|The First Cut Is The Deepest
|C1
|You’re In My Heart (The Final Acclaim)
|C2
|I Was Only Joking
|C3
|Young Turks
|C4
|Forever Young
|D1
|It Takes Two
|D2
|Rhythm Of My Heart
|D3
|Have I Told You Lately
|D4
|Stop Loving Her Today
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
You'Re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Maggie May, It Takes Two (with Robbie Williams), Sailing, Reason To Believe, Handbags and Gladrags, Tonight’s The Night (Gonna Be Alright), I Don’t Want To Talk About It, The First Cut Is The Deepest, You’re In My Heart (The Final Acclaim), I Was Only Joking, Young Turks, Forever Young, Rhythm Of My Heart, Have I Told You Lately, Stop Loving Her Today
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Maggie May
|A2
|Reason To Believe
|A3
|Handbags And Gladrags
|B1
|Sailing
|B2
|Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)
|B3
|I Don’t Want To Talk About It
|B4
|The First Cut Is The Deepest
|C1
|You’re In My Heart (The Final Acclaim)
|C2
|I Was Only Joking
|C3
|Young Turks
|C4
|Forever Young
|D1
|It Takes Two
|D2
|Rhythm Of My Heart
|D3
|Have I Told You Lately
|D4
|Stop Loving Her Today
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка – стоимость товара 4890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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