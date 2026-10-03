Bryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 401576
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4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bryan Adams – Go Down Rockin'
|2:58
|A2
|Bryan Adams – Can't Stop This Thing We Started
|3:16
|A3
|Bryan Adams – Run To You
|3:53
|A4
|Bryan Adams – Ultimate Love
|3:30
|A5
|Bryan Adams – Heaven
|4:04
|A6
|Bryan Adams, Tina Turner – It's Only Love
|3:15
|B1
|Bryan Adams – Here I Am
|3:31
|B2
|Bryan Adams, Melanie C – When You're Gone
|3:25
|B3
|Bryan Adams – Cloud Number 9
|4:10
|B4
|Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It For You
|4:06
|B5
|Bryan Adams – You Belong To Me
|2:30
|C1
|Bryan Adams – Summer Of '69
|3:36
|C2
|Bryan Adams – Have You Ever Really Loved A Woman?
|4:52
|C3
|Bryan Adams – Somebody
|4:42
|C4
|Bryan Adams – Please Forgive Me
|4:29
|C5
|Bryan Adams – Cuts Like A Knife
|4:08
|D1
|Bryan Adams – The Only Thing That Looks Good On Me Is You
|3:30
|D2
|Bryan Adams, Rod Stewart, Sting – All For Love
|4:43
|D3
|Bryan Adams – Back To You (MTV Unplugged)
|4:41
|D4
|Bryan Adams – Please Stay
|2:34
|D5
|Bryan Adams – 18 Til I Die
|3:29
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Bryan Adams – Go Down Rockin'
|2:58
|A2
|Bryan Adams – Can't Stop This Thing We Started
|3:16
|A3
|Bryan Adams – Run To You
|3:53
|A4
|Bryan Adams – Ultimate Love
|3:30
|A5
|Bryan Adams – Heaven
|4:04
|A6
|Bryan Adams, Tina Turner – It's Only Love
|3:15
|B1
|Bryan Adams – Here I Am
|3:31
|B2
|Bryan Adams, Melanie C – When You're Gone
|3:25
|B3
|Bryan Adams – Cloud Number 9
|4:10
|B4
|Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It For You
|4:06
|B5
|Bryan Adams – You Belong To Me
|2:30
|C1
|Bryan Adams – Summer Of '69
|3:36
|C2
|Bryan Adams – Have You Ever Really Loved A Woman?
|4:52
|C3
|Bryan Adams – Somebody
|4:42
|C4
|Bryan Adams – Please Forgive Me
|4:29
|C5
|Bryan Adams – Cuts Like A Knife
|4:08
|D1
|Bryan Adams – The Only Thing That Looks Good On Me Is You
|3:30
|D2
|Bryan Adams, Rod Stewart, Sting – All For Love
|4:43
|D3
|Bryan Adams – Back To You (MTV Unplugged)
|4:41
|D4
|Bryan Adams – Please Stay
|2:34
|D5
|Bryan Adams – 18 Til I Die
|3:29
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Bryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка - стоимость товара 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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