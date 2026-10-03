Blink-182, Enema Of The State (0602547998743) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Enema Of The State
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 401722
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4 660 руб.
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Коллекция Blink-182
Коллекция Blink-182
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547998743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Enema Of The State
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dumpweed, Don't Leave Me, Aliens Exist, Going Away to College, What's My Age Again?, Dysentery Gary, Adam's Song, All the Small Things, The Party Song, Mutt, Wendy Clear, Anthem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blink-182, Enema Of The State (0602547998743) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dumpweed
|A2
|Don't Leave Me
|A3
|Aliens Exist
|A4
|Going Away To College
|A5
|What's My Age Again?
|A6
|Dysentery Gary
|B7
|Adam's Song
|B8
|All The Small Things
|B9
|The Party Song
|B10
|Mutt
|B11
|Wendy Clear
|B12
|Anthem
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547998743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
Enema Of The State
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dumpweed, Don't Leave Me, Aliens Exist, Going Away to College, What's My Age Again?, Dysentery Gary, Adam's Song, All the Small Things, The Party Song, Mutt, Wendy Clear, Anthem
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Dumpweed
|A2
|Don't Leave Me
|A3
|Aliens Exist
|A4
|Going Away To College
|A5
|What's My Age Again?
|A6
|Dysentery Gary
|B7
|Adam's Song
|B8
|All The Small Things
|B9
|The Party Song
|B10
|Mutt
|B11
|Wendy Clear
|B12
|Anthem
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blink-182, Enema Of The State (0602547998743) виниловая пластинка – стоимость товара 4660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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