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The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (0602567505778) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (0602567505778) виниловая пластинка

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The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can&#039;t We? (0602567505778) виниловая пластинка - фото 1
The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can&#039;t We? (0602567505778) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We?
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can&#039;t We? (0602567505778) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can&#039;t We? (0602567505778) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (0602567505778) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We?
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (0602567505778) виниловая пластинка

Track List

A1I Still Do3:16
A2Dreams4:32
A3Sunday3:30
A4Pretty2:16
A5Waltzing Back3:37
A6Not Sorry4:20
B1Linger4:34
B2Wanted2:07
B3Still Can't ...3:40
B4I Will Always2:42
B5How2:51
B6Put Me Down3:32

Отзывы о товаре The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (0602567505778) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Everybody Else Is Doing It, So Why Cant We?
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Still Do3:16
A2Dreams4:32
A3Sunday3:30
A4Pretty2:16
A5Waltzing Back3:37
A6Not Sorry4:20
B1Linger4:34
B2Wanted2:07
B3Still Can't ...3:40
B4I Will Always2:42
B5How2:51
B6Put Me Down3:32
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cranberries - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (0602567505778) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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