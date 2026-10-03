Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 99473
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4 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751296213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lay Back In The Arms Of Someone, Something's Been Making Me Blue, If You Think You Know How To Love Me, Pass It Around, I'll Meet You At Midnight, Number On My Wall (Bonustrack), Living Next Door To Alice, Changing All The Time, Don't Play Your Rock'N'roll To Me, Back To Bradford, Wild Wild Angels, Little Town Flirt (Bonustrack), If You Think You Know How To Love Me (Bonustrack), It's Your Life, Oh Carol, Mexican Girl, Stumblin' In, Needles And Pins, Do To Me, Babe It's Up To You, Take Good Care
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lay Back In The Arms Of Someone
|4:04
|A2
|Something's Been Making Me Blue
|3:00
|A3
|If You Think You Know How To Love Me
|3:23
|A4
|Pass It Around
|3:06
|A5
|I'll Meet You At Midnight
|3:14
|A6
|Number On My Wall
|3:38
|B1
|Living Next Door To Alice
|3:26
|B2
|Changing All The Time
|3:24
|B3
|Don't Play Your Rock'n'Roll To Me
|3:19
|B4
|Back To Bradford
|2:43
|B5
|Wild Wild Angels
|3:55
|B6
|Little Town Flirt
|3:25
|B7
|If You Think You Know How To Love Me
|3:03
|C1
|It's Your Life
|3:33
|C2
|Oh Carol
|3:39
|C3
|Mexican Girl
|3:57
|C4
|Stumblin' In
|3:57
|C5
|Needles And Pins
|2:43
|C6
|Do To Me
|3:17
|D1
|Babe It's Up To You
|3:43
|D2
|Take Good Care Of My Baby
|3:23
|D3
|San Francisco Bay
|3:17
|D4
|For A Few Dollars More
|3:33
|D5
|Run To Me
|4:12
|D6
|Hey Baby
|3:11
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751296213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lay Back In The Arms Of Someone, Something's Been Making Me Blue, If You Think You Know How To Love Me, Pass It Around, I'll Meet You At Midnight, Number On My Wall (Bonustrack), Living Next Door To Alice, Changing All The Time, Don't Play Your Rock'N'roll To Me, Back To Bradford, Wild Wild Angels, Little Town Flirt (Bonustrack), If You Think You Know How To Love Me (Bonustrack), It's Your Life, Oh Carol, Mexican Girl, Stumblin' In, Needles And Pins, Do To Me, Babe It's Up To You, Take Good Care
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lay Back In The Arms Of Someone
|4:04
|A2
|Something's Been Making Me Blue
|3:00
|A3
|If You Think You Know How To Love Me
|3:23
|A4
|Pass It Around
|3:06
|A5
|I'll Meet You At Midnight
|3:14
|A6
|Number On My Wall
|3:38
|B1
|Living Next Door To Alice
|3:26
|B2
|Changing All The Time
|3:24
|B3
|Don't Play Your Rock'n'Roll To Me
|3:19
|B4
|Back To Bradford
|2:43
|B5
|Wild Wild Angels
|3:55
|B6
|Little Town Flirt
|3:25
|B7
|If You Think You Know How To Love Me
|3:03
|C1
|It's Your Life
|3:33
|C2
|Oh Carol
|3:39
|C3
|Mexican Girl
|3:57
|C4
|Stumblin' In
|3:57
|C5
|Needles And Pins
|2:43
|C6
|Do To Me
|3:17
|D1
|Babe It's Up To You
|3:43
|D2
|Take Good Care Of My Baby
|3:23
|D3
|San Francisco Bay
|3:17
|D4
|For A Few Dollars More
|3:33
|D5
|Run To Me
|4:12
|D6
|Hey Baby
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Smokie - Greatest Hits (0888751296213) виниловая пластинка - купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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