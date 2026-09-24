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Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка

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Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 1
Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 2
Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 3
Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 4
Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 5
Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 6
Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Анимация
Альбом (сингл)
Распутье
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 1
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 2
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 3
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 4
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 5
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 6
  • Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Анимация
Альбом (сингл)
Распутье
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Март, Журавли, Игра, Хана, Непорусски, Герои, Маршрут, Воздух, Метро, Бег
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Март, Журавли, Игра, Хана, Непорусски, Герои, Маршрут, Воздух, Метро, Бег

Отзывы о товаре Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Анимация
Альбом (сингл)
Распутье
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Март, Журавли, Игра, Хана, Непорусски, Герои, Маршрут, Воздух, Метро, Бег
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Март, Журавли, Игра, Хана, Непорусски, Герои, Маршрут, Воздух, Метро, Бег
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Анимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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