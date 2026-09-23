Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 627711
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, м
3.13х0.31х0.01
Вес, г.
200
Описание товара Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома британской рок-группы Placebo, выпущенного Virgin Records в 1996 году. Placebo - единственный альбом, записанный при участии барабанщика Роберта Шульцберга, которого после ухода из группы заменил Стив Хьюитт. Переиздание на чёрном виниле в разворотном конверте. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-группа мира, на счету которой семь студийных альбомов и два сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание дебютного студийного альбома британской рок-группы Placebo, выпущенного Virgin Records в 1996 году. Placebo - единственный альбом, записанный при участии барабанщика Роберта Шульцберга, которого после ухода из группы заменил Стив Хьюитт. Переиздание на чёрном виниле в разворотном конверте. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-группа мира, на счету которой семь студийных альбомов и два сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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