2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 401550
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527950181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Holler If Ya Hear Me, Pac's Theme (Interlude), Point The Finga, Something 2 Die 4 (Interlude), Last Wordz, Souljah's Revenge, Peep Game, Strugglin', Guess Who's Back, Representin' 93, Keep Ya Head Up, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z..., The Streetz Are Deathrow, I Get Around, Papa'z Song, 5 Deadly Venomz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Holler If Ya Hear Me
|A2
|Pac's Theme (Interlude)
|A3
|Point The Finga
|A4
|Something 2 Die 4 (Interlude)
|A5
|Last Wordz
|B1
|Souljah's Revenge
|B2
|Peep Game
|B3
|Strugglin'
|B4
|Guess Who's Back
|C1
|Representin' 93
|C2
|Keep Ya Head Up
|C3
|Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...
|C4
|The Streetz Are Deathrow
|D1
|I Get Around
|D2
|Papa'z Song
|D3
|5 Deadly Venomz
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527950181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Holler If Ya Hear Me, Pac's Theme (Interlude), Point The Finga, Something 2 Die 4 (Interlude), Last Wordz, Souljah's Revenge, Peep Game, Strugglin', Guess Who's Back, Representin' 93, Keep Ya Head Up, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z..., The Streetz Are Deathrow, I Get Around, Papa'z Song, 5 Deadly Venomz
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Holler If Ya Hear Me
|A2
|Pac's Theme (Interlude)
|A3
|Point The Finga
|A4
|Something 2 Die 4 (Interlude)
|A5
|Last Wordz
|B1
|Souljah's Revenge
|B2
|Peep Game
|B3
|Strugglin'
|B4
|Guess Who's Back
|C1
|Representin' 93
|C2
|Keep Ya Head Up
|C3
|Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...
|C4
|The Streetz Are Deathrow
|D1
|I Get Around
|D2
|Papa'z Song
|D3
|5 Deadly Venomz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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