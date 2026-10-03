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2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка

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2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 1
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 2
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 3
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 4
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 5
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 6
2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 1
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 2
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 3
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 4
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 5
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 6
  • 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401550
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция 2Pac
filter_none Товар входит в коллекцию 2Pac

Коллекция 2Pac


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527950181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Holler If Ya Hear Me, Pac's Theme (Interlude), Point The Finga, Something 2 Die 4 (Interlude), Last Wordz, Souljah's Revenge, Peep Game, Strugglin', Guess Who's Back, Representin' 93, Keep Ya Head Up, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z..., The Streetz Are Deathrow, I Get Around, Papa'z Song, 5 Deadly Venomz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка

Track List

A1Holler If Ya Hear Me
A2Pac's Theme (Interlude)
A3Point The Finga
A4Something 2 Die 4 (Interlude)
A5Last Wordz
B1Souljah's Revenge
B2Peep Game
B3Strugglin'
B4Guess Who's Back
C1Representin' 93
C2Keep Ya Head Up
C3Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...
C4The Streetz Are Deathrow
D1I Get Around
D2Papa'z Song
D35 Deadly Venomz

Отзывы о товаре 2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527950181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Holler If Ya Hear Me, Pac's Theme (Interlude), Point The Finga, Something 2 Die 4 (Interlude), Last Wordz, Souljah's Revenge, Peep Game, Strugglin', Guess Who's Back, Representin' 93, Keep Ya Head Up, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z..., The Streetz Are Deathrow, I Get Around, Papa'z Song, 5 Deadly Venomz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Holler If Ya Hear Me
A2Pac's Theme (Interlude)
A3Point The Finga
A4Something 2 Die 4 (Interlude)
A5Last Wordz
B1Souljah's Revenge
B2Peep Game
B3Strugglin'
B4Guess Who's Back
C1Representin' 93
C2Keep Ya Head Up
C3Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...
C4The Streetz Are Deathrow
D1I Get Around
D2Papa'z Song
D35 Deadly Venomz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


2Pac - Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z… (0602527950181) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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