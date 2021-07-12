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The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка

Track List

The Beatles

A1The Beatles – Yellow Submarine
A2The Beatles – Only A Northern Song
A3The Beatles – All Together Now
A4The Beatles – Hey Bulldog
A5The Beatles – It's All Too Much
A6The Beatles – All You Need Is Love

Original Film Score

B1George Martin – Pepperland
B2George Martin – Sea Of Time
B3George Martin – Sea Of Holes
B4George Martin – Sea Of Monsters
B5George Martin – March Of The Meanies
B6George Martin – Pepperland Laid Waste
B7George Martin – Yellow Submarine In Pepperland

Отзывы о товаре The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка

12.07.2021
Рустам

Достоинства:
Отличное переиздание одного из самых популярных альбомов четверки на 180г виниле. Деликатный мастеринг, все звучит очень чисто и очень приятное оформление самого альбома. Рекомендую.

Недостатки:
Быть не может



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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

The Beatles

A1The Beatles – Yellow Submarine
A2The Beatles – Only A Northern Song
A3The Beatles – All Together Now
A4The Beatles – Hey Bulldog
A5The Beatles – It's All Too Much
A6The Beatles – All You Need Is Love

Original Film Score

B1George Martin – Pepperland
B2George Martin – Sea Of Time
B3George Martin – Sea Of Holes
B4George Martin – Sea Of Monsters
B5George Martin – March Of The Meanies
B6George Martin – Pepperland Laid Waste
B7George Martin – Yellow Submarine In Pepperland
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.07.2021
Рустам

Достоинства:
Отличное переиздание одного из самых популярных альбомов четверки на 180г виниле. Деликатный мастеринг, все звучит очень чисто и очень приятное оформление самого альбома. Рекомендую.

Недостатки:
Быть не может


The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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