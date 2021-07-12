The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 401678
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 660 руб.
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Коллекция Beatles, The
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка
Track List
The Beatles
|A1
|The Beatles – Yellow Submarine
|A2
|The Beatles – Only A Northern Song
|A3
|The Beatles – All Together Now
|A4
|The Beatles – Hey Bulldog
|A5
|The Beatles – It's All Too Much
|A6
|The Beatles – All You Need Is Love
Original Film Score
|B1
|George Martin – Pepperland
|B2
|George Martin – Sea Of Time
|B3
|George Martin – Sea Of Holes
|B4
|George Martin – Sea Of Monsters
|B5
|George Martin – March Of The Meanies
|B6
|George Martin – Pepperland Laid Waste
|B7
|George Martin – Yellow Submarine In Pepperland
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
The Beatles
|A1
|The Beatles – Yellow Submarine
|A2
|The Beatles – Only A Northern Song
|A3
|The Beatles – All Together Now
|A4
|The Beatles – Hey Bulldog
|A5
|The Beatles – It's All Too Much
|A6
|The Beatles – All You Need Is Love
Original Film Score
|B1
|George Martin – Pepperland
|B2
|George Martin – Sea Of Time
|B3
|George Martin – Sea Of Holes
|B4
|George Martin – Sea Of Monsters
|B5
|George Martin – March Of The Meanies
|B6
|George Martin – Pepperland Laid Waste
|B7
|George Martin – Yellow Submarine In Pepperland
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное переиздание одного из самых популярных альбомов четверки на 180г виниле. Деликатный мастеринг, все звучит очень чисто и очень приятное оформление самого альбома. Рекомендую.
Недостатки:
Быть не может
The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Yellow Submarine (0094638246718) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное переиздание одного из самых популярных альбомов четверки на 180г виниле. Деликатный мастеринг, все звучит очень чисто и очень приятное оформление самого альбома. Рекомендую.
Недостатки:
Быть не может