The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб.
В наличии
Код товара: 401670
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 560 руб.
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Коллекция Beatles, The
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Двойной альбом Past Masters уникален по своему содержанию.
Недостатки:
Их нет!
Комментарий:
Существует много сборников песен The Beatles, но Past Masters уникален по своему содержанию. Из 33 композиций этого двойного альбома, 29 выпускалось только на "сорокопятках" и на мини-альбоме Long Tall Sally. Звучание остальных 4 композиций несколько отличается от того, что можно услышать на LP , правда это уже для особых ценителей творчества The Beatles. Замечательный ремастеринг лучшего по составу сборника The Beatles!
The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка - стоимость товара 7560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
Достоинства:
Двойной альбом Past Masters уникален по своему содержанию.
Недостатки:
Их нет!
Комментарий:
Существует много сборников песен The Beatles, но Past Masters уникален по своему содержанию. Из 33 композиций этого двойного альбома, 29 выпускалось только на "сорокопятках" и на мини-альбоме Long Tall Sally. Звучание остальных 4 композиций несколько отличается от того, что можно услышать на LP , правда это уже для особых ценителей творчества The Beatles. Замечательный ремастеринг лучшего по составу сборника The Beatles!