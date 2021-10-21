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The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401670
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
7 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beatles, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beatles, The

Коллекция Beatles, The


Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка

The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка

21.10.2021
Яков

Достоинства:
Двойной альбом Past Masters уникален по своему содержанию.

Недостатки:
Их нет!

Комментарий:
Существует много сборников песен The Beatles, но Past Masters уникален по своему содержанию. Из 33 композиций этого двойного альбома, 29 выпускалось только на "сорокопятках" и на мини-альбоме Long Tall Sally. Звучание остальных 4 композиций несколько отличается от того, что можно услышать на LP , правда это уже для особых ценителей творчества The Beatles. Замечательный ремастеринг лучшего по составу сборника The Beatles!



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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.10.2021
Яков

Достоинства:
Двойной альбом Past Masters уникален по своему содержанию.

Недостатки:
Их нет!

Комментарий:
Существует много сборников песен The Beatles, но Past Masters уникален по своему содержанию. Из 33 композиций этого двойного альбома, 29 выпускалось только на "сорокопятках" и на мини-альбоме Long Tall Sally. Звучание остальных 4 композиций несколько отличается от того, что можно услышать на LP , правда это уже для особых ценителей творчества The Beatles. Замечательный ремастеринг лучшего по составу сборника The Beatles!


The Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка - стоимость товара 7560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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