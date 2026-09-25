Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527567822) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Pretty Hate Machine
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
В наличии
Код товара: 733641
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527567822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Pretty Hate Machine
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Head Like A Hole, Terrible Lie, Down In It, Sanctified, Something I Can Never Have, Kinda I Want To, Sin, That's What I Get, The Only Time, Ringfinger, Get Down Make Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 02R-V
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527567822) виниловая пластинка
"Pretty Hate Machine" — дебютный студийный альбом американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, выпущенный 20 октября 1989 года компанией TVT Records. Пластинка составлена из переработанных треков группы с демозаписи "Purest Feeling", а также песен, записанных специально для лонгплея. Ремастированное издание на двойном виниле. Три композиции из альбома выпущены как синглы; самая успешная, «Head Like a Hole», исполняется на концертах до сих пор. "Pretty Hate Machine" стал одним из первых независимых дисков, который достиг «платиновой» сертификации. В 2003 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний удостоила альбом тройного «платинового» статуса за три миллиона экземпляров, проданных в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Инструментальная музыка, Nine Inch Nails
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527567822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Pretty Hate Machine
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Head Like A Hole, Terrible Lie, Down In It, Sanctified, Something I Can Never Have, Kinda I Want To, Sin, That's What I Get, The Only Time, Ringfinger, Get Down Make Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO 02R-V
Страна производитель
США
"Pretty Hate Machine" — дебютный студийный альбом американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, выпущенный 20 октября 1989 года компанией TVT Records. Пластинка составлена из переработанных треков группы с демозаписи "Purest Feeling", а также песен, записанных специально для лонгплея. Ремастированное издание на двойном виниле. Три композиции из альбома выпущены как синглы; самая успешная, «Head Like a Hole», исполняется на концертах до сих пор. "Pretty Hate Machine" стал одним из первых независимых дисков, который достиг «платиновой» сертификации. В 2003 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний удостоила альбом тройного «платинового» статуса за три миллиона экземпляров, проданных в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Инструментальная музыка, Nine Inch Nails
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Инструментальная музыка, Nine Inch Nails
Nine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527567822) виниловая пластинка - по цене 7210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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