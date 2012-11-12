The Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2012
Исполнитель
The Beatles
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 401677
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Apple Records
Barcode
[0094638242017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2012
Исполнитель
The Beatles
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
It Wont Be Long, All Ive Got To Do, All My Loving, Dont Bother Me, Little Child, Till There Was You, Please Mister Postman, Roll Over Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got A Hold On Me, I Wanna Be Your Man, Devil In Her Heart, Not A Second Time, Money
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластинка
Track List
|A1
|It Won't Be Long
|A2
|All I've Got To Do
|A3
|All My Loving
|A4
|Don't Bother Me
|A5
|Little Child
|A6
|Till There Was You
|A7
|Please Mister Postman
|B1
|Roll Over Beethoven
|B2
|Hold Me Tight
|B3
|You Really Got A Hold On Me
|B4
|I Wanna Be Your Man
|B5
|Devil In Her Heart
|B6
|Not A Second Time
|B7
|Money
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Теги товара: The Beatles
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Apple Records
Barcode
[0094638242017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2012
Исполнитель
The Beatles
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
It Wont Be Long, All Ive Got To Do, All My Loving, Dont Bother Me, Little Child, Till There Was You, Please Mister Postman, Roll Over Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got A Hold On Me, I Wanna Be Your Man, Devil In Her Heart, Not A Second Time, Money
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|It Won't Be Long
|A2
|All I've Got To Do
|A3
|All My Loving
|A4
|Don't Bother Me
|A5
|Little Child
|A6
|Till There Was You
|A7
|Please Mister Postman
|B1
|Roll Over Beethoven
|B2
|Hold Me Tight
|B3
|You Really Got A Hold On Me
|B4
|I Wanna Be Your Man
|B5
|Devil In Her Heart
|B6
|Not A Second Time
|B7
|Money
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
The Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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