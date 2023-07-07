Sonny Clark - Trio (Analogue, Tone Poet) (0602438798353) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Clark Sonny
Альбом (сингл)
TRIO
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб.
В наличии
Код товара: 626326
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Clark Sonny
Альбом (сингл)
TRIO
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonny Clark - Trio (Analogue, Tone Poet) (0602438798353) виниловая пластинка
Этот альбом Сонни Кларка, записанный в 1957 году, представляет собой настоящую жемчужину. Сопровождающая ритм-секция состоит из басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса. Вместе они исполняют джазовые или боповые стандарты! Очень ритмичный хард-боп пианист Сонни Кларк был полон творческих сил, когда в 1957 году он начал свой полет фантазии на Blue Note. В течение трех месяцев он записал три великолепных альбома для этого лейбла с разными звездными составами. Для Sonny Clark Trio он собрал смесь классики бибопа и стандартов, а ритм-секцию позаимствовал у тогдашнего квинтета Майлза Дэвиса: басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса.
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Теги товара: Джаз
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438798353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Clark Sonny
Альбом (сингл)
TRIO
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Этот альбом Сонни Кларка, записанный в 1957 году, представляет собой настоящую жемчужину. Сопровождающая ритм-секция состоит из басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса. Вместе они исполняют джазовые или боповые стандарты! Очень ритмичный хард-боп пианист Сонни Кларк был полон творческих сил, когда в 1957 году он начал свой полет фантазии на Blue Note. В течение трех месяцев он записал три великолепных альбома для этого лейбла с разными звездными составами. Для Sonny Clark Trio он собрал смесь классики бибопа и стандартов, а ритм-секцию позаимствовал у тогдашнего квинтета Майлза Дэвиса: басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Sonny Clark - Trio (Analogue, Tone Poet) (0602438798353) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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