Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (0603497823604) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
В наличии
Код товара: 692705
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497823604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Front Row, Baba, Thank U, Are You Still Mad, Sympathetic Character, Good, The Couch, Cant Not, Ur, I Was Hoping, One, C4Would Not Come, Unsent, So Pure, Joining You, Heart Of The House, Your Congratulations
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (0603497823604) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Front Row, Baba, Thank U, Are You Still Mad, Sympathetic Character, Good, The Couch, Cant Not, Ur, I Was Hoping, One, C4Would Not Come, Unsent, So Pure, Joining You, Heart Of The House, Your Congratulations
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497823604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Front Row, Baba, Thank U, Are You Still Mad, Sympathetic Character, Good, The Couch, Cant Not, Ur, I Was Hoping, One, C4Would Not Come, Unsent, So Pure, Joining You, Heart Of The House, Your Congratulations
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Front Row, Baba, Thank U, Are You Still Mad, Sympathetic Character, Good, The Couch, Cant Not, Ur, I Was Hoping, One, C4Would Not Come, Unsent, So Pure, Joining You, Heart Of The House, Your Congratulations
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Купить Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (0603497823604) виниловая пластинка - по цене 7330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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