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The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка

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The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
Ultrasound
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) - фото 1
  • The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734967
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка
7 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624825708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
Ultrasound
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hula Girl, OMG, Lovebomb, Private, Lil Ol Me, Planet, Holy Ghost, Rabbit, Tides, Daisy Chain, Zombie, Mama Drama, Crushed, Mute, Stupid Boy, Start, Good Grief, Lulu, Red Flag, Bed
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка

((ultraSOUND)))+ — это делюкс-издание альбома (((ultraSOUND))) группы The Neighbourhood, проекта, знаменующего возвращение группы после пяти лет творческого затишья. Издание на цветном виниле. С (((ultraSOUND)))+ группа символически возрождается, расширяя звуковое и визуальное восприятие оригинального альбома. Это издание включает пять новых, ранее не издававшихся песен, в том числе центральный трек "Good Grief", который еще глубже погружает в мрачную, интимную и многослойную атмосферу, всегда характерную для звучания группы. Новые треки органично вписываются в концепцию альбома, обогащая и завершая его повествование. (((ultraSOUND)))+ — это не просто расширенное переиздание, а настоящая дополнительная глава проекта: издание, тщательно проработанное до мельчайших деталей, созданное для тех, кто хочет полностью погрузиться во вселенную The Neighbourhood, как в музыкальном, так и в визуальном плане.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624825708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
Ultrasound
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hula Girl, OMG, Lovebomb, Private, Lil Ol Me, Planet, Holy Ghost, Rabbit, Tides, Daisy Chain, Zombie, Mama Drama, Crushed, Mute, Stupid Boy, Start, Good Grief, Lulu, Red Flag, Bed
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
((ultraSOUND)))+ — это делюкс-издание альбома (((ultraSOUND))) группы The Neighbourhood, проекта, знаменующего возвращение группы после пяти лет творческого затишья. Издание на цветном виниле. С (((ultraSOUND)))+ группа символически возрождается, расширяя звуковое и визуальное восприятие оригинального альбома. Это издание включает пять новых, ранее не издававшихся песен, в том числе центральный трек "Good Grief", который еще глубже погружает в мрачную, интимную и многослойную атмосферу, всегда характерную для звучания группы. Новые треки органично вписываются в концепцию альбома, обогащая и завершая его повествование. (((ultraSOUND)))+ — это не просто расширенное переиздание, а настоящая дополнительная глава проекта: издание, тщательно проработанное до мельчайших деталей, созданное для тех, кто хочет полностью погрузиться во вселенную The Neighbourhood, как в музыкальном, так и в визуальном плане.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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