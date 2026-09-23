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OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка

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OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 1
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 2
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 3
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 4
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[8016158024845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (#7)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[8016158024845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (#7)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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