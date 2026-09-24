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Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка

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Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Six Degrees Of Inner Turbulence
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Six Degrees Of Inner Turbulence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Glass Prison, Blind Faith, Misunderstood, The Great Debate, Disappear, Overture, About to Crash, War InHead, The Test That Stumped Them All, Goodnight Kiss, Sollitary Shell, About to Crash, Losing Time/Grand Finale
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка

Six Degrees Of Inner Turbulence — шестой студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2002 году Издание на прозрачном виниле Со своим альбомом «Six Degrees Of Inner Turbulence», выпущенным в 2002 году, группа Dream Theater в очередной раз доказала, что их беспрецедентное музыкальное путешествие, начавшееся два с половиной десятилетия назад и с тех пор породившее разнообразную и уникальную музыку, закрепившую статус прогрессивного металла по всему миру и породившее невероятно преданную фан-базу, далеко от завершения.

Отзывы о товаре Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Six Degrees Of Inner Turbulence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Glass Prison, Blind Faith, Misunderstood, The Great Debate, Disappear, Overture, About to Crash, War InHead, The Test That Stumped Them All, Goodnight Kiss, Sollitary Shell, About to Crash, Losing Time/Grand Finale
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Six Degrees Of Inner Turbulence — шестой студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2002 году Издание на прозрачном виниле Со своим альбомом «Six Degrees Of Inner Turbulence», выпущенным в 2002 году, группа Dream Theater в очередной раз доказала, что их беспрецедентное музыкальное путешествие, начавшееся два с половиной десятилетия назад и с тех пор породившее разнообразную и уникальную музыку, закрепившую статус прогрессивного металла по всему миру и породившее невероятно преданную фан-базу, далеко от завершения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - по цене 6870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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