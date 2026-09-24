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Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка

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Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - фото 1
Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - фото 2
Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mika
Альбом (сингл)
Life In Cartoon Motion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - фото 1
  • Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - фото 2
  • Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699213
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602465571585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mika
Альбом (сингл)
Life In Cartoon Motion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Grace Kelly, Lollipop, My Interpretation, Love Today, Relax, Take It Easy Ring Ring, Any Other World, Billy Brown, Big Girl (You Are Beautiful), Stuck In The Middle, Erase, Happy Ending, Over My Shoulder (Hidden Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Grace Kelly, Lollipop, My Interpretation, Love Today, Relax, Take It Easy Ring Ring, Any Other World, Billy Brown, Big Girl (You Are Beautiful), Stuck In The Middle, Erase, Happy Ending, Over My Shoulder (Hidden Track)

Отзывы о товаре Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602465571585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mika
Альбом (сингл)
Life In Cartoon Motion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Grace Kelly, Lollipop, My Interpretation, Love Today, Relax, Take It Easy Ring Ring, Any Other World, Billy Brown, Big Girl (You Are Beautiful), Stuck In The Middle, Erase, Happy Ending, Over My Shoulder (Hidden Track)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Grace Kelly, Lollipop, My Interpretation, Love Today, Relax, Take It Easy Ring Ring, Any Other World, Billy Brown, Big Girl (You Are Beautiful), Stuck In The Middle, Erase, Happy Ending, Over My Shoulder (Hidden Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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