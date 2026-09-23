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Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка

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Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка - фото 1
Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amber Mark
Альбом (сингл)
Three Dimensions Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка - фото 1
  • Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка
6 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602438129157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amber Mark
Альбом (сингл)
Three Dimensions Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On & On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon

Отзывы о товаре Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602438129157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amber Mark
Альбом (сингл)
Three Dimensions Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On & On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка - по цене 6680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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