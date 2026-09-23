Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amber Mark
Альбом (сингл)
Three Dimensions Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб.
В наличии
Код товара: 647282
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6 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602438129157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amber Mark
Альбом (сингл)
Three Dimensions Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On & On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602438129157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amber Mark
Альбом (сингл)
Three Dimensions Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On & On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One, What It Is, Most Men, Healing Hurts, Bubbles, Softly, FOMO, Turnin’ Pages, Foreign Things, On &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; On, Out Of This World, Cosmic, Darkside, Worth It, Competition, Bliss, Event Horizon
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Amber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пластинка - по цене 6680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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