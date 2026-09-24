Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Brandy
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 707218
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227813734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Brandy
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Movin On, Baby, Best Friend, I Wanna Be Down, I Dedicate (Part I) Brokenhearted, Im Yours, Sunny Day, As Long As Youre Here, Always On My Mind, I Dedicate (Part II), Love Is On My Side, Give Me You, I Dedicate (Part III)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
Brandy — дебютный студийный альбом американской певицы Брэнди, выпущенный в 1994 году на лейбле Atlantic Records. Впервые доступен на цветном виниле. Альбом был в основном спродюсирован Кейтом Краучем и содержит смесь современных музыкальных стилей, таких как хип-хоп, поп-соул и R&B. Альбом достиг 20-го места в американском Billboard 200 и был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) как четырежды платиновый, с продажами более двух миллионов копий в Соединенных Штатах. По всему миру альбом был продан тиражом более 6 миллионов копий. Успех альбома позволил Брэнди зарекомендовать себя как одну из самых успешных представительниц нового поколения R&B-вокалисток, появившихся в середине-конце 1990-х годов.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227813734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Brandy
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Movin On, Baby, Best Friend, I Wanna Be Down, I Dedicate (Part I) Brokenhearted, Im Yours, Sunny Day, As Long As Youre Here, Always On My Mind, I Dedicate (Part II), Love Is On My Side, Give Me You, I Dedicate (Part III)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Brandy — дебютный студийный альбом американской певицы Брэнди, выпущенный в 1994 году на лейбле Atlantic Records. Впервые доступен на цветном виниле. Альбом был в основном спродюсирован Кейтом Краучем и содержит смесь современных музыкальных стилей, таких как хип-хоп, поп-соул и R&B. Альбом достиг 20-го места в американском Billboard 200 и был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) как четырежды платиновый, с продажами более двух миллионов копий в Соединенных Штатах. По всему миру альбом был продан тиражом более 6 миллионов копий. Успех альбома позволил Брэнди зарекомендовать себя как одну из самых успешных представительниц нового поколения R&B-вокалисток, появившихся в середине-конце 1990-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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