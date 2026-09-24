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Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка

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Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - фото 1
Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - фото 2
Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Brandy
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - фото 1
  • Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - фото 2
  • Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227813734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Brandy
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Movin On, Baby, Best Friend, I Wanna Be Down, I Dedicate (Part I) Brokenhearted, Im Yours, Sunny Day, As Long As Youre Here, Always On My Mind, I Dedicate (Part II), Love Is On My Side, Give Me You, I Dedicate (Part III)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка

Brandy — дебютный студийный альбом американской певицы Брэнди, выпущенный в 1994 году на лейбле Atlantic Records. Впервые доступен на цветном виниле. Альбом был в основном спродюсирован Кейтом Краучем и содержит смесь современных музыкальных стилей, таких как хип-хоп, поп-соул и R&B. Альбом достиг 20-го места в американском Billboard 200 и был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) как четырежды платиновый, с продажами более двух миллионов копий в Соединенных Штатах. По всему миру альбом был продан тиражом более 6 миллионов копий. Успех альбома позволил Брэнди зарекомендовать себя как одну из самых успешных представительниц нового поколения R&B-вокалисток, появившихся в середине-конце 1990-х годов.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227813734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandy
Альбом (сингл)
Brandy
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Movin On, Baby, Best Friend, I Wanna Be Down, I Dedicate (Part I) Brokenhearted, Im Yours, Sunny Day, As Long As Youre Here, Always On My Mind, I Dedicate (Part II), Love Is On My Side, Give Me You, I Dedicate (Part III)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Brandy — дебютный студийный альбом американской певицы Брэнди, выпущенный в 1994 году на лейбле Atlantic Records. Впервые доступен на цветном виниле. Альбом был в основном спродюсирован Кейтом Краучем и содержит смесь современных музыкальных стилей, таких как хип-хоп, поп-соул и R&B. Альбом достиг 20-го места в американском Billboard 200 и был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) как четырежды платиновый, с продажами более двух миллионов копий в Соединенных Штатах. По всему миру альбом был продан тиражом более 6 миллионов копий. Успех альбома позволил Брэнди зарекомендовать себя как одну из самых успешных представительниц нового поколения R&B-вокалисток, появившихся в середине-конце 1990-х годов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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