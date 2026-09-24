Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка
Новый ремикс 2024 года альбома Дэвида Ковердейла Into The Light 2000 года, включающий множество дополнительных треков. Издание на двойном виниле.. Альбом Into The Light изначально был выпущен как третий сольный альбом Дэвида Ковердейла в сентябре 2000 года. Теперь он ремикшируется с дополнительными треками и представлен как альбом Whitesnake. В Into The Light участвовал впечатляющий музыкальный состав, в котором Дэвид объединился с гитаристами Эрлом Сликом и Дугом Босси, басистом Марко Мендосой, который позже присоединился к Whitesnake, легендарным барабанщиком Денни Кармасси, который играл с Whitesnake, Montrose и Heart, и Майком Финнинганом на клавишных, который ранее играл с Джими Хендриксом в 1960-х годах. Помимо множества неизданных песен и бонус-треков, в набор входит «Too Many Tears», песня, которую Дэвид написал с Адрианом Ванденбергом и изначально вошла в альбом Whitesnake Restless Heart. Также включена «River Song», дань уважения Дэвида Джими Хендриксу, и «With All Of My Heart», песня, которую Дэвид написал для своей жены, и, по его собственным словам, одна из десяти лучших песен, которые он написал. Into The Light также включает синглы «Slave», «Love Is Blind» и «Dont You Cry».
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