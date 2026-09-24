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Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка

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Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 3
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 4
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 5
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 6
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 7
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 8
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 9
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 10
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 11
Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Into The Light
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 6
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 7
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 8
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 9
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 10
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 11
  • Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Into The Light
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
She Give Me, River Song, Don’t You Cry, Slave, Love Is Blind Cry For Love, Yours For The Asking, Midnight Blue, Too Many Tears, Don’t Lie To Me, All The Time In The World, Wherever You May Go, Living On Love, With All Of My Heart, Let’s Talk It Over
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка

Новый ремикс 2024 года альбома Дэвида Ковердейла Into The Light 2000 года, включающий множество дополнительных треков. Издание на двойном виниле.. Альбом Into The Light изначально был выпущен как третий сольный альбом Дэвида Ковердейла в сентябре 2000 года. Теперь он ремикшируется с дополнительными треками и представлен как альбом Whitesnake. В Into The Light участвовал впечатляющий музыкальный состав, в котором Дэвид объединился с гитаристами Эрлом Сликом и Дугом Босси, басистом Марко Мендосой, который позже присоединился к Whitesnake, легендарным барабанщиком Денни Кармасси, который играл с Whitesnake, Montrose и Heart, и Майком Финнинганом на клавишных, который ранее играл с Джими Хендриксом в 1960-х годах. Помимо множества неизданных песен и бонус-треков, в набор входит «Too Many Tears», песня, которую Дэвид написал с Адрианом Ванденбергом и изначально вошла в альбом Whitesnake Restless Heart. Также включена «River Song», дань уважения Дэвида Джими Хендриксу, и «With All Of My Heart», песня, которую Дэвид написал для своей жены, и, по его собственным словам, одна из десяти лучших песен, которые он написал. Into The Light также включает синглы «Slave», «Love Is Blind» и «Dont You Cry».

Отзывы о товаре Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Into The Light
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
She Give Me, River Song, Don’t You Cry, Slave, Love Is Blind Cry For Love, Yours For The Asking, Midnight Blue, Too Many Tears, Don’t Lie To Me, All The Time In The World, Wherever You May Go, Living On Love, With All Of My Heart, Let’s Talk It Over
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый ремикс 2024 года альбома Дэвида Ковердейла Into The Light 2000 года, включающий множество дополнительных треков. Издание на двойном виниле.. Альбом Into The Light изначально был выпущен как третий сольный альбом Дэвида Ковердейла в сентябре 2000 года. Теперь он ремикшируется с дополнительными треками и представлен как альбом Whitesnake. В Into The Light участвовал впечатляющий музыкальный состав, в котором Дэвид объединился с гитаристами Эрлом Сликом и Дугом Босси, басистом Марко Мендосой, который позже присоединился к Whitesnake, легендарным барабанщиком Денни Кармасси, который играл с Whitesnake, Montrose и Heart, и Майком Финнинганом на клавишных, который ранее играл с Джими Хендриксом в 1960-х годах. Помимо множества неизданных песен и бонус-треков, в набор входит «Too Many Tears», песня, которую Дэвид написал с Адрианом Ванденбергом и изначально вошла в альбом Whitesnake Restless Heart. Также включена «River Song», дань уважения Дэвида Джими Хендриксу, и «With All Of My Heart», песня, которую Дэвид написал для своей жены, и, по его собственным словам, одна из десяти лучших песен, которые он написал. Into The Light также включает синглы «Slave», «Love Is Blind» и «Dont You Cry».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Whitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка - по цене 6050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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